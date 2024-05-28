Африканці по 2200 доларів: рф активізує рекрутинг найманців для війни проти України
Київ • УНН
росія значно активізувала кампанію з вербування іноземних найманців з країн Центральної Африки, зокрема Руанди, Бурунді, Конго та Уганди, для участі у війні проти України, пропонуючи їм грошові виплати, щомісячне грошове утримання, медичне страхування та російські паспорти.
росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України, зокрема йдеться про живу силу з центральної Африки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУР.
Держава-агресор росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України: йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема - в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді. Вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони росії
Додамо
У ГУР повідомляють, що найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також - російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.
Окрім того, в розвідці нагадали, що раніше найманці з Непалу, завербовані москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.