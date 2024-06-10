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Британська розвідка: рф розширює своє вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої країни

Британська розвідка: рф розширює своє вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої країни

Київ • УНН

 • 25865 перегляди

росія розширює зусилля по набору бойовиків на Глобальному Півдні, особливо в таких країнах Центральної Африки, як Руанда, Бурунді, Конго і Уганда, пропонуючи бонуси і зарплати, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині самої рф.

Британська розвідка вважає, що росія активізувала спроби вербування на Глобальному Півдні для участі у війні на території України, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої країни. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, пише УНН .

Деталі

Як йдеться у звіті, 28 травня ГУР міністерства оборони України повідомило, що росія активізувала спроби вербування африканців для участі у бойових діях на території України. Зокрема, ці спроби вербування зосереджені на центральноафриканських країнах – Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. 

Повідомляється, що росія пропонує премію за приєднання до своїх лав у розмірі 2 тисячі доларів, щомісячну зарплату - 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт.

Ця вербувальна кампанія, ймовірно, призвана заповнити російські втрати на полі бою, які є досить значними, і підтримати наступальні дії на кількох напрямках на всьому фронті. Оскільки російський резерв засуджених, найімовірніше, вичерпано, росія, ймовірно, розширює своє вербування на глобальному півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої росії

- зазначили у британській розвідці.

У Міноборони Британії наголосили, що попередня мобілізація в росії не тільки не мала популярності у президента путіна і російського уряду, а й призвела до рекордного дефіциту робочої сили та відтоку кваліфікованих фахівців, таких як лікарі та ІТ-фахівці.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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