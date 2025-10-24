путин мобилизует резервистов для защиты РФ от украинских беспилотников – Bloomberg
Киев • УНН
По материалам СМИ, путин планирует мобилизовать резервистов для охраны стратегических объектов инфраструктуры в россии, которым угрожают атаки украинских беспилотников.
Рост атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру вынуждает Кремль привлекать дополнительные войска для охраны критически важных объектов внутри страны. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Диктатор России Владимир Путин инициировал законодательные изменения, которые позволят вызывать гражданских резервистов на "специальные призывы" для защиты энергетических предприятий, транспортных путей и промышленных объектов. Проект закона был подан в Госдуму в четверг и предусматривает, что резервисты, подписавшие контракты на прохождение регулярных учений в мирное время, смогут быть временно привлечены без отправки на фронт или за границу.
По словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимира Цимлянского, резервисты не будут подлежать традиционному призыву на военную службу и не будут направлены в зону боевых действий. В то же время этот шаг позволит российской армии освободить больше регулярных войск для отправки в Украину, где Москва сталкивается с высокими потерями и растущими проблемами с человеческими ресурсами.
С начала августа Украина совершила более 30 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и объекты, связанные с оборонным производством, подрывая способность Кремля вести войну. Это вынуждает Москву искать способы усилить охрану собственной территории без объявления всеобщего призыва. Пока количество резервистов, которых может коснуться новый указ, остается неизвестным, хотя первый заместитель председателя комитета по вопросам обороны Госдумы Алексей Журавлев предположил, что речь может идти о до 2 миллионов человек.
Предыдущие попытки массового призыва в сентябре 2022 года, когда Кремль мобилизовал 300 000 резервистов, вызвали массовый отток населения и общественное недовольство. Ныне российские власти надеются избежать подобного эффекта, предлагая высокие бонусы и зарплаты для контрактников, вместо принудительной мобилизации.
