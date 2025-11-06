Россия готовит принудительный призыв на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД
Киев • УНН
Кремль включил оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ, создавая основу для принудительной мобилизации. Путин объявил о круглогодичном призыве с 2026 года и ввел электронные повестки, усиливая риск незаконного призыва украинцев.
Кремль присоединил временно оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к своему Южному военному округу, закладывая основу для принудительной мобилизации. В то же время глава РФ Владимир Путин объявил о круглогодичном призыве с 2026 года и ввел электронные повестки, что усиливает риск незаконного призыва украинцев в российскую армию. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Кремль "официально" включил оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав так называемого южного военного округа РФ, в который ранее также внесли оккупированный Крым. Это создает псевдоюридическую основу для расширения призыва на временно оккупированных территориях Украины
В Центре противодействия дезинформации напомнили, что глава Кремля Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу с 1 января 2026 года.
Это существенно повышает риски незаконной мобилизации жителей ТОТ в армию РФ. Любой "призыв" украинцев на временно оккупированных территориях является военным преступлением
В то же время РФ внедряет систему электронных повесток и ограничений. После внесения данных о повестке в реестр устанавливается 30-дневный срок для явки, запрет на выезд и другие санкции.
"Таким образом Кремль усиливает репрессивную мобилизационную политику, готовя почву для дальнейшего незаконного призыва украинцев на ТОТ, чтобы компенсировать собственные военные потери", - добавили в ЦПД.
Напомним
Владимир Путин подписал законы о круглогодичном призыве в армию и отправке резервистов на защиту критически важных объектов. Это произошло на фоне атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру.
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС01.11.25, 04:18 • 19322 просмотра