Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноября
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Россия готовит принудительный призыв на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Кремль включил оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ, создавая основу для принудительной мобилизации. Путин объявил о круглогодичном призыве с 2026 года и ввел электронные повестки, усиливая риск незаконного призыва украинцев.

Россия готовит принудительный призыв на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД

Кремль присоединил временно оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к своему Южному военному округу, закладывая основу для принудительной мобилизации. В то же время глава РФ Владимир Путин объявил о круглогодичном призыве с 2026 года и ввел электронные повестки, что усиливает риск незаконного призыва украинцев в российскую армию. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Кремль "официально" включил оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав так называемого южного военного округа РФ, в который ранее также внесли оккупированный Крым. Это создает псевдоюридическую основу для расширения призыва на временно оккупированных территориях Украины

- пишет ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что глава Кремля Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу с 1 января 2026 года.

Это существенно повышает риски незаконной мобилизации жителей ТОТ в армию РФ. Любой "призыв" украинцев на временно оккупированных территориях является военным преступлением

- говорится в сообщении.

В то же время РФ внедряет систему электронных повесток и ограничений. После внесения данных о повестке в реестр устанавливается 30-дневный срок для явки, запрет на выезд и другие санкции.

"Таким образом Кремль усиливает репрессивную мобилизационную политику, готовя почву для дальнейшего незаконного призыва украинцев на ТОТ, чтобы компенсировать собственные военные потери", - добавили в ЦПД.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Крым
Украина