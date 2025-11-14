российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС

$42.060.03
09:52 • 19924 просмотра
08:55 • 15637 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20821 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 47133 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 94000 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129451 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126823 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
13 ноября, 14:40 • 261063 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113425 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100019 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенокPhoto14 ноября, 03:34 • 12845 просмотра
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУVideo14 ноября, 04:03 • 17131 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto14 ноября, 04:13 • 53104 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 37788 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto07:19 • 47012 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
09:52 • 19924 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:40 • 261063 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 11:14 • 213446 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 93057 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 78165 просмотра
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Илон Маск
Игорь Клименко
Украина
Киевская область
Одесская область
Великобритания
Государственная граница Украины
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 11904 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 11926 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 76000 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 74855 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 63571 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Оккупационные власти на Херсонщине начали отбирать жилье украинцев, покинувших свои дома, для размещения военных и их семей. Под видом инвентаризации "бесхозного" имущества квартиры и дома передаются российским военным через псевдосуды.

российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС

Оккупанты в Херсонской области начали массово отбирать жилье украинцев, покинувших свои дома из-за войны, для размещения военных и их семей. Под видом инвентаризации "бесхозного" имущества оккупационные власти составляют списки квартир и домов, а через псевдосуды передают их в пользование российским военным. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

12 ноября, во время прямой линии так называемый "глава Херсонской области" Владимир Сальдо объявил приказ о проведении до 1 декабря полной инвентаризации "всего бесхозяйного имущества" на оккупированной территории. В тот же день оккупационные администрации обнародовали первые списки квартир и домов, которые уже внесены в реестр как "бесхозные"

- говорится в сообщении.

По информации Центра национального сопротивления, у российских военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или проходят службу по контракту в тыловых районах, критически не хватает жилья. Оккупационные власти пытаются срочно пополнить жилищный фонд за счет имущества украинских внутренне перемещенных лиц. Фактически, жилье людей, которые были вынуждены бежать от оккупации и войны, теперь переходит в распоряжение военных ВС РФ и их семей.

Это не порядок и не учет, а целенаправленная зачистка частной собственности для заселения региона российскими гражданами и изменения демографической структуры. Местные "администрации" уже получили закрытые инструкции, которые четко очерчивают схему конфискации: фиксировать все квартиры, где "долго не появляются владельцы"; опечатывать помещения; готовить документы на "временное управление" жильем; и формировать списки объектов для дальнейшей передачи в собственность оккупационных структур

- добавили ЦНС.

В некоторых районах чиновники уже проводят осмотры квартир без участия владельцев, просто заходя в подъезды, записывая адреса и внося их в базу как "заброшенные". Списки таких "бесхозных" адресов уже появились в Новой Каховке, Скадовском и Чаплинском районах. Они включают десятки квартир по улицам Пионерской, Первомайской, Дзержинского, Шорса, Горького, а также частные дома в таких населенных пунктах как Лазурное, Приморское, Антоновка, Новониколаевка, Строгановка и других.

После внесения в реестр запускается стандартная схема: через псевдосуды устанавливают "отсутствие владельца", имущество передают в "муниципальное управление", а далее — военным или переселенцам из РФ.

россияне планируют депортировать украинцев с ВОТ в Сибирь – Центр нацсопротивления13.11.25, 15:20 • 2280 просмотров

