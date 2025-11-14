российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС

Оккупанты в Херсонской области начали массово отбирать жилье украинцев, покинувших свои дома из-за войны, для размещения военных и их семей. Под видом инвентаризации "бесхозного" имущества оккупационные власти составляют списки квартир и домов, а через псевдосуды передают их в пользование российским военным. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

12 ноября, во время прямой линии так называемый "глава Херсонской области" Владимир Сальдо объявил приказ о проведении до 1 декабря полной инвентаризации "всего бесхозяйного имущества" на оккупированной территории. В тот же день оккупационные администрации обнародовали первые списки квартир и домов, которые уже внесены в реестр как "бесхозные" - говорится в сообщении.

По информации Центра национального сопротивления, у российских военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или проходят службу по контракту в тыловых районах, критически не хватает жилья. Оккупационные власти пытаются срочно пополнить жилищный фонд за счет имущества украинских внутренне перемещенных лиц. Фактически, жилье людей, которые были вынуждены бежать от оккупации и войны, теперь переходит в распоряжение военных ВС РФ и их семей.

Это не порядок и не учет, а целенаправленная зачистка частной собственности для заселения региона российскими гражданами и изменения демографической структуры. Местные "администрации" уже получили закрытые инструкции, которые четко очерчивают схему конфискации: фиксировать все квартиры, где "долго не появляются владельцы"; опечатывать помещения; готовить документы на "временное управление" жильем; и формировать списки объектов для дальнейшей передачи в собственность оккупационных структур - добавили ЦНС.

В некоторых районах чиновники уже проводят осмотры квартир без участия владельцев, просто заходя в подъезды, записывая адреса и внося их в базу как "заброшенные". Списки таких "бесхозных" адресов уже появились в Новой Каховке, Скадовском и Чаплинском районах. Они включают десятки квартир по улицам Пионерской, Первомайской, Дзержинского, Шорса, Горького, а также частные дома в таких населенных пунктах как Лазурное, Приморское, Антоновка, Новониколаевка, Строгановка и других.

После внесения в реестр запускается стандартная схема: через псевдосуды устанавливают "отсутствие владельца", имущество передают в "муниципальное управление", а далее — военным или переселенцам из РФ.

