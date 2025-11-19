$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
19:06 • 12044 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35 • 20875 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 22799 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 32196 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 44070 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 23950 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25297 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26480 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26129 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
росіяни продовжують привласнювати житло українців на ТОТ

Київ • УНН

 • 524 перегляди

росія привласнює житло українців на окупованих територіях, як у Мелітополі, де будинок оформили на окупаційну владу та виселили мешканців через псевдосуди. Подібні схеми застосовують і в інших містах, передаючи житло російським військовим та чиновникам.

росіяни продовжують привласнювати житло українців на ТОТ

росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях: у Мелітополі цілий будинок оформили на "окупаційну владу" та виселили мешканців через псевдосуди. Подібні схеми застосовують і в інших містах - житло передають російським військовим та чиновникам, витісняючи місцеве населення. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

У Мелітополі окупанти відібрали цілий житловий будинок у законних власників, оформивши його на так званий "уряд Запорізької області"

- йдеться у дописі.

Власники понад 30 квартир наголошують, що придбали житло ще до окупації, і це підтверджується українськими документами.

У 2023 році вони подали заяви, щоб їхні квартири не визнали "безгосподарними". Але поки власники чекали відповіді, окупаційна влада вже повністю переоформила будинок на себе та добилася через псевдосуди виселення людей

- повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що подібна схема працює і в Маріуполі та інших окупованих містах. Людей виселяють з домівок за рішеннями псевдосудів, а потім житло передають військовим, чиновникам окупаційних адміністрацій і завезеним росіянам.

За даними ЦПД, це не поодинокі випадки, а системна мародерська політика росії. Раніше російський уряд офіційно дозволив  передавати так зване "безгосподарне майно" у власність окупаційних адміністрацій. 

Нагадаємо

Окупаційна влада на Херсонщині почала відбирати житло українців, які залишили свої домівки, для розміщення військових та їхніх сімей. Під виглядом інвентаризації "нічийного" майна квартири та будинки передаються російським військовим через псевдосуди.  

На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС09.09.25, 07:16 • 15891 перегляд

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Мелітополь