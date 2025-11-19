росіяни продовжують привласнювати житло українців на ТОТ
Київ • УНН
росія привласнює житло українців на окупованих територіях, як у Мелітополі, де будинок оформили на окупаційну владу та виселили мешканців через псевдосуди. Подібні схеми застосовують і в інших містах, передаючи житло російським військовим та чиновникам.
росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях: у Мелітополі цілий будинок оформили на "окупаційну владу" та виселили мешканців через псевдосуди. Подібні схеми застосовують і в інших містах - житло передають російським військовим та чиновникам, витісняючи місцеве населення. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
У Мелітополі окупанти відібрали цілий житловий будинок у законних власників, оформивши його на так званий "уряд Запорізької області"
Власники понад 30 квартир наголошують, що придбали житло ще до окупації, і це підтверджується українськими документами.
У 2023 році вони подали заяви, щоб їхні квартири не визнали "безгосподарними". Але поки власники чекали відповіді, окупаційна влада вже повністю переоформила будинок на себе та добилася через псевдосуди виселення людей
Зазначається, що подібна схема працює і в Маріуполі та інших окупованих містах. Людей виселяють з домівок за рішеннями псевдосудів, а потім житло передають військовим, чиновникам окупаційних адміністрацій і завезеним росіянам.
За даними ЦПД, це не поодинокі випадки, а системна мародерська політика росії. Раніше російський уряд офіційно дозволив передавати так зване "безгосподарне майно" у власність окупаційних адміністрацій.
Нагадаємо
Окупаційна влада на Херсонщині почала відбирати житло українців, які залишили свої домівки, для розміщення військових та їхніх сімей. Під виглядом інвентаризації "нічийного" майна квартири та будинки передаються російським військовим через псевдосуди.
