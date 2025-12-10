Мародерство России на ВОТ: госдума РФ приняла закон о "бесхозяйном" жилье

$42.070.01
49.020.03
ukenru
20:28 • 4624 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 10878 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 29788 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20 • 15473 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 11272 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 31037 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 29303 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 23541 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29208 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 52995 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
97%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину9 декабря, 14:11 • 12946 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине9 декабря, 14:57 • 13577 просмотра
Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины9 декабря, 15:54 • 4638 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 8090 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский19:09 • 7604 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 31035 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 32832 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 52993 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 18211 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 66434 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Барак Обама
Рефат Чубаров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Сумы
Покровск
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 8120 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 27709 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 29091 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 65544 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 71007 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
R-360 Нептун
Серия Airbus A320
Boeing 737 MAX

Мародерство России на ВОТ: госдума РФ приняла закон о "бесхозяйном" жилье

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Госдума РФ окончательно приняла закон, позволяющий признавать жилье на временно оккупированных территориях "бесхозяйным" и конфисковывать его. Это открывает путь к массовому присвоению недвижимости и замещению местного населения лояльными гражданами РФ.

Мародерство России на ВОТ: госдума РФ приняла закон о "бесхозяйном" жилье

Госдума РФ окончательно приняла закон, который позволяет признавать квартиры и дома на временно оккупированных территориях "бесхозяйными" и конфисковывать их. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что четких критериев нет, их будут определять сами оккупационные администрации, что открывает путь к массовому присвоению недвижимости.

Фактически это означает, что любое жилье людей, выехавших из-за войны, могут объявить "ничейным". Под этот каток часто попадают и люди, которые остались в оккупации

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что таким образом Россия узаконила мародерство на ВОТ Украины: изъятое жилье будут передавать российским военным, силовикам, чиновникам и работникам бюджетной сферы, которых завозят из России.

"То есть происходит целенаправленное замещение местных людей лояльным населением. Это части единого процесса - РФ хочет легализовать на ВОТ принуждение к службе в армии государства-оккупанта, что является прямым нарушением международного права", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Россия системно присваивает жилье украинцев на оккупированных территориях: в Мелитополе целый дом оформили на "оккупационные власти" и выселили жителей через псевдосуды.

российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС14.11.25, 12:19 • 6081 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономикаПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Украина
Мелитополь