Мародерство России на ВОТ: госдума РФ приняла закон о "бесхозяйном" жилье

Госдума РФ окончательно приняла закон, который позволяет признавать квартиры и дома на временно оккупированных территориях "бесхозяйными" и конфисковывать их. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что четких критериев нет, их будут определять сами оккупационные администрации, что открывает путь к массовому присвоению недвижимости.

Фактически это означает, что любое жилье людей, выехавших из-за войны, могут объявить "ничейным". Под этот каток часто попадают и люди, которые остались в оккупации - указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что таким образом Россия узаконила мародерство на ВОТ Украины: изъятое жилье будут передавать российским военным, силовикам, чиновникам и работникам бюджетной сферы, которых завозят из России.

"То есть происходит целенаправленное замещение местных людей лояльным населением. Это части единого процесса - РФ хочет легализовать на ВОТ принуждение к службе в армии государства-оккупанта, что является прямым нарушением международного права", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Россия системно присваивает жилье украинцев на оккупированных территориях: в Мелитополе целый дом оформили на "оккупационные власти" и выселили жителей через псевдосуды.

российские захватчики отбирают жилье украинцев на Херсонщине для нужд своей армии - ЦНС