Украинцы с 1 января получат мобильную связь и интернет в ЕС без дополнительной платы: детали

"Роуминг как дома" с Европейским Союзом вводится для Украины с 1 января 2026 года - украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС по той же цене, что и дома - без дополнительных переплат, сообщили представители власти, пишет УНН.

С 1 января 2026 года для пользователей мобильной связи вводится режим "Roam Like at Home", который предусматривает возможность совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по домашнему тарифу, без дополнительной платы - сообщили в регуляторе НКЭК.

В парламенте указали, что 1 января 2026 года вводится в действие закон №4345-IX о "цифровом безвизе", который присоединяет Украину к политике ЕС "Roam Like at Home". В национальное законодательство имплементируются европейские правила роуминга, что создает "цифровой мост" между Украиной и ЕС.

Украинцы смогут поздравлять своих родных за границей и пользоваться интернетом в странах Европейского Союза по тарифам своего оператора - аналогичные условия будут действовать и для европейцев, которые будут приезжать в Украину - подчеркнули в парламенте.

В Минцифры указали, что Украина стала первой страной вне ЕС, которая присоединится к роуминговой зоне Евросоюза.

