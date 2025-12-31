$42.390.17
10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае
Эксклюзив
10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Эксклюзив
30 декабря, 15:27
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
Украинцы с 1 января получат мобильную связь и интернет в ЕС без дополнительной платы: детали

Киев • УНН

 • 68 просмотра

С 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по домашним тарифам. Украина стала первой страной вне ЕС, которая присоединится к роуминговой зоне Евросоюза.

Украинцы с 1 января получат мобильную связь и интернет в ЕС без дополнительной платы: детали

"Роуминг как дома" с Европейским Союзом вводится для Украины с 1 января 2026 года - украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС по той же цене, что и дома - без дополнительных переплат, сообщили представители власти, пишет УНН.

С 1 января 2026 года для пользователей мобильной связи вводится режим "Roam Like at Home", который предусматривает возможность совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Европейского Союза по домашнему тарифу, без дополнительной платы

- сообщили в регуляторе НКЭК.

В парламенте указали, что 1 января 2026 года вводится в действие закон №4345-IX о "цифровом безвизе", который присоединяет Украину к политике ЕС "Roam Like at Home". В национальное законодательство имплементируются европейские правила роуминга, что создает "цифровой мост" между Украиной и ЕС.

Украинцы смогут поздравлять своих родных за границей и пользоваться интернетом в странах Европейского Союза по тарифам своего оператора - аналогичные условия будут действовать и для европейцев, которые будут приезжать в Украину

- подчеркнули в парламенте.

В Минцифры указали, что Украина стала первой страной вне ЕС, которая присоединится к роуминговой зоне Евросоюза.

Украину планируют включить в зону роуминга ЕС с 2026 года – Еврокомиссия17.06.25, 17:59 • 3305 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологииНаши за границей
Европейский Союз
Украина