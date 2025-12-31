Україна отримає нові автоматизовані сервіси у 2026 році: Мінцифри озвучило перелік

$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 11656 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 13498 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 13307 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 13039 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12905 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14553 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27478 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 64876 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41978 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантів31 грудня, 05:31
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське 11:49
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім30 грудня, 09:46
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тетяна Бережна
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Китай
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське 11:49
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»30 грудня, 19:50
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Україна отримає нові автоматизовані сервіси у 2026 році: Мінцифри озвучило перелік

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У 2026 році в Україні з'являться нові автоматизовані сервіси, серед яких розлучення онлайн у Дії та верифікація даних у реєстрі ДРАЦС. Мінцифри заявляє про відмову від концепції "довідка заради довідки" та запуск "Трембіти 2.0" для безпечного обміну даними.

Україна отримає нові автоматизовані сервіси у 2026 році: Мінцифри озвучило перелік
Фото: t.me/mintsyfra

У 2026 році в Україні з’являться нові автоматизовані сервіси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Йдеться про наступні сервіси:

  • розлучення онлайн у Дії;
    • верифікація даних у реєстрі ДРАЦС;
      • еСуд;
        • еАкциз;
          • розбудова команди CDTO в міністерствах, громадах та адміністраціях.

            У 2025 році ми остаточно відійшли від концепції "довідка заради довідки". Налагодили взаємодію між реєстрами та запустили Трембіту 2.0, щоб дані обмінювалися між держсистемами ще безпечніше, швидше та без людського фактора. А українці - користувалися новими зручними автоматизованими сервісами в Дії

            - заявили у Мінцифри.

            Нагадаємо

            З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у 27 країнах ЄС за домашніми тарифами.

            Євген Устименко

            СуспільствоТехнології
            Шлюб
            Європейський Союз
            Україна