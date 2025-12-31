Україна отримає нові автоматизовані сервіси у 2026 році: Мінцифри озвучило перелік
Київ • УНН
У 2026 році в Україні з'являться нові автоматизовані сервіси, серед яких розлучення онлайн у Дії та верифікація даних у реєстрі ДРАЦС. Мінцифри заявляє про відмову від концепції "довідка заради довідки" та запуск "Трембіти 2.0" для безпечного обміну даними.
Деталі
Йдеться про наступні сервіси:
- розлучення онлайн у Дії;
- верифікація даних у реєстрі ДРАЦС;
- еСуд;
- еАкциз;
- розбудова команди CDTO в міністерствах, громадах та адміністраціях.
У 2025 році ми остаточно відійшли від концепції "довідка заради довідки". Налагодили взаємодію між реєстрами та запустили Трембіту 2.0, щоб дані обмінювалися між держсистемами ще безпечніше, швидше та без людського фактора. А українці - користувалися новими зручними автоматизованими сервісами в Дії
Нагадаємо
З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у 27 країнах ЄС за домашніми тарифами.