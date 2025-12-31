Україна отримає нові автоматизовані сервіси у 2026 році: Мінцифри озвучило перелік

Фото: t.me/mintsyfra

У 2026 році в Україні з’являться нові автоматизовані сервіси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Йдеться про наступні сервіси:

розлучення онлайн у Дії;

верифікація даних у реєстрі ДРАЦС;

еСуд;

еАкциз;

розбудова команди CDTO в міністерствах, громадах та адміністраціях.

У 2025 році ми остаточно відійшли від концепції "довідка заради довідки". Налагодили взаємодію між реєстрами та запустили Трембіту 2.0, щоб дані обмінювалися між держсистемами ще безпечніше, швидше та без людського фактора. А українці - користувалися новими зручними автоматизованими сервісами в Дії - заявили у Мінцифри.

