Фото: Служба внешней разведки Украины

Полномасштабное российское вторжение в Украину, продолжающееся с 24 февраля 2022 года, стоило российским налогоплательщикам ориентировочно 550 млрд долларов. Это равно 24 годовым бюджетам рф на высшее образование или 22 бюджетам на здравоохранение, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным украинской разведки, значительная часть этих расходов скрыта: 59% военного бюджета засекречены. За три квартала 2025 года по "открытым" статьям было потрачено 4,816 трлн рублей, тогда как по "закрытым" - 7,038 трлн. В годовом измерении закрытая часть расходов выросла на 39%.

Финансирование войны кремль перекладывает на население через новые налоги и рост цен. В условиях, когда любая антивоенная критика карается как "измена", пространство для публичного недовольства практически исчезло. Как следствие, в 2022-2025 годах цены для россиян росли непрерывно - заявили в СВР.

В то же время "газпром" компенсировал потерю европейских рынков за счет внутренних потребителей: средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 43%, а на следующий год уже задекларировано повышение еще на около 14%.

Топливо подорожало на 29-35%, и в 2026 году этот тренд сохранится. Недвижимость в рф за 2022-2025 годы подорожала на 50%; в 2026-м ожидается еще плюс 6-7%, а непосредственно в москве - до 20%, говорится в сообщении.

Наиболее чувствительный рост цен наблюдается в продовольствии. Так, молочная продукция подорожала на 62%, мясо - на 41%. Прогнозы на 2026 год предусматривают дальнейший рост цен на десятки процентов.

На этом фоне даже новогодние настроения выглядят подавленными - 54% россиян раздражают подарки, связанные с саморазвитием и здоровым образом жизни - заявили в СВР.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, россия взяла курс на долгосрочную конфронтацию с Западом. Об этом свидетельствует постановление совета безопасности рф, которое де-факто кодифицирует внешнеполитический курс кремля на долгосрочную конфронтацию с Западом.