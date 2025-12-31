кремль фінансує війну з кишень росіян: витрачено понад 550 млрд доларів - СЗР

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Повномасштабне російське вторгнення в Україну, що триває з 24 лютого 2022 року коштувало російським платникам податків орієнтовно 550 млрд доларів. Це дорівнює 24 річним бюджетам рф на вищу освіту або 22 бюджетам на охорону здоров’я, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними української розвідки, значна частина цих витрат прихована: 59% воєнного бюджету засекречені. За три квартали 2025 року за "відкритими" статтями було витрачено 4,816 трлн рублів, тоді як за "закритими" - 7,038 трлн. У річному вимірі закрита частина видатків зросла на 39%.

Фінансування війни кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022-2025 роках ціни для росіян зростали безперервно - заявили в СЗР.

Водночас "газпром" компенсував втрату європейських ринків коштом внутрішніх споживачів: середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще на близько 14%.

Паливо подорожчало на 29-35%, і в 2026 році цей тренд збережеться. Нерухомість в рф за 2022-2025 роки подорожчала на 50%; у 2026-му очікується ще плюс 6-7%, а в безпосередньо москві - до 20%, йдеться в повідомленні.

Найчутливіше зростання цін спостерігається у продовольстві. Так, молочна продукція подорожчала на 62%, м’ясо - на 41%. Прогнози на 2026 рік передбачають подальше зростання цін на десятки відсотків.

На цьому тлі навіть новорічні настрої виглядають пригніченими - 54% росіян дратують подарунки, пов’язані із саморозвитком і здоровим способом життя - заявили в СЗР.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росія взяла курс на довгострокову конфронтацію із Заходом. Про це свідчить постанова ради безпеки рф, яка, де-факто, кодифікує зовнішньополітичний курс кремля на довгострокову конфронтацію із Заходом.