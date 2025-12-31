кремль фінансує війну з кишень росіян: витрачено понад 550 млрд доларів - СЗР

$42.390.17
12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗVideo31 грудня, 03:24 • 11258 перегляди
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД31 грудня, 04:01 • 7170 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 15487 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 9620 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33 • 4934 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 52363 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 55010 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 49856 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 77186 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 74403 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Одеська область
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 154 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 1012 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 2256 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 18318 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62149 перегляди
кремль фінансує війну з кишень росіян: витрачено понад 550 млрд доларів - СЗР

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Повномасштабне вторгнення рф в Україну коштувало російським платникам податків близько 550 мільярдів доларів, що дорівнює 24 річним бюджетам рф на вищу освіту. Значна частина цих витрат прихована, а фінансування війни перекладається на населення через нові податки та зростання цін.

кремль фінансує війну з кишень росіян: витрачено понад 550 млрд доларів - СЗР
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Повномасштабне російське вторгнення в Україну, що триває з 24 лютого 2022 року коштувало російським платникам податків орієнтовно 550 млрд доларів. Це дорівнює 24 річним бюджетам рф на вищу освіту або 22 бюджетам на охорону здоров’я, повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За даними української розвідки, значна частина цих витрат прихована: 59% воєнного бюджету засекречені. За три квартали 2025 року за "відкритими" статтями було витрачено 4,816 трлн рублів, тоді як за "закритими" - 7,038 трлн. У річному вимірі закрита частина видатків зросла на 39%.

Фінансування війни кремль перекладає на населення через нові податки та зростання цін. За умов, коли будь-яка антивоєнна критика карається як "зрада", простір для публічного невдоволення практично зник. Як наслідок, у 2022-2025 роках ціни для росіян зростали безперервно

- заявили в СЗР.

Водночас "газпром" компенсував втрату європейських ринків коштом внутрішніх споживачів: середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, а на наступний рік уже задекларовано підвищення ще на близько 14%.

Паливо подорожчало на 29-35%, і в 2026 році цей тренд збережеться. Нерухомість в рф за 2022-2025 роки подорожчала на 50%; у 2026-му очікується ще плюс 6-7%, а в безпосередньо москві - до 20%, йдеться в повідомленні.

Найчутливіше зростання цін спостерігається у продовольстві. Так, молочна продукція подорожчала на 62%, м’ясо - на 41%. Прогнози на 2026 рік передбачають подальше зростання цін на десятки відсотків.

На цьому тлі навіть новорічні настрої виглядають пригніченими - 54% росіян дратують подарунки, пов’язані із саморозвитком і здоровим способом життя

- заявили в СЗР.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росія взяла курс на довгострокову конфронтацію із Заходом. Про це свідчить постанова ради безпеки рф, яка, де-факто, кодифікує зовнішньополітичний курс кремля на довгострокову конфронтацію із Заходом.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаНовини Світу
Нерухомість
Новий рік
російська пропаганда
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Тренд
Війна в Україні
Електроенергія
Газпром
Служба зовнішньої розвідки України
Україна