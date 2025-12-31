$42.390.17
Украина получила 423 МВт новых балансирующих мощностей в 2025 году - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 518 просмотра

В 2025 году энергосистема Украины пополнилась 423 МВт новых балансирующих мощностей благодаря спецаукционам Укрэнерго. Наибольшую долю составляют установки хранения энергии (398 МВт) и газопоршневые установки (25 МВт).

Украина получила 423 МВт новых балансирующих мощностей в 2025 году - Укрэнерго

В 2025 году в энергосистеме Украины появились 423 МВт новых балансирующих мощностей. Это стало возможным благодаря первым двум спецаукционам по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг, которые в августе прошлого года провела компания Укрэнерго, сообщает УНН.

Подробности

В частности, по состоянию на 31 декабря:

  • 117 МВт - составляет общая сертифицированная мощность введенных в эксплуатацию новых энергообъектов, предоставляющих услугу по обеспечению резерва поддержки частоты (РПЧ);
    • 333 МВт - составляет общая сертифицированная мощность введенных в эксплуатацию новых объектов генерации, предоставляющих услугу по обеспечению автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ).

      Наибольшую долю новых балансирующих мощностей составляют установки хранения энергии (УХЭ). Их суммарная мощность составляет 398 МВт. Также функции быстрых резервов выполняют вновь построенные газопоршневые установки общей мощностью 25 МВт

      - заявили в Укрэнерго.

      Напомним

      В среду, 31 декабря, россия снова атаковала энергетику в нескольких регионах Украины. Утром сообщалось об обесточивании в пяти областях, в том числе более 170 тысяч потребителей в Одесской области и тысячи в Броварском районе Киевской области. Также непогода оставила без света часть жителей в двух областях.

      Евгений Устименко

      ОбществоЭкономикаТехнологии
