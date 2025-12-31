$42.390.17
Через атаки рф є перебої зі світлом у 5 областях, через негоду - у двох, графіки тривають - енергетики

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Росія знову атакувала енергетичні об'єкти в кількох регіонах України, спричинивши знеструмлення у п'яти областях, включаючи понад 170 тисяч споживачів на Одещині та тисячі у Броварському районі Київщини. Негода також залишила без світла частину жителів Хмельницької та Тернопільської областей.

Через атаки рф є перебої зі світлом у 5 областях, через негоду - у двох, графіки тривають - енергетики

росія знову атакувала енергетику у кількох регіонах України, є знеструмлення у п'яти областях, у тому числі понад 170 тисяч споживачів на Одещині та тисячі у Броварському районі Київщини, негода залишила без світла частину жителів у двох областях, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Ворожі обстріли

"Ворог атакував дронами енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях", - повідомили у Міненерго.

Відновлення електропостачання, як вказано, розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація.

"Від ночі триває атака на Одеську область. Через ворожі удари без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів", - зазначили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи, за повідомленням, тривають, енергетики докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого повернення світла.

"На Київщині внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 27 грудня без електропостачання залишаються близько 1000 споживачів у Броварському районі. Водночас енергетики вже повернули світло для понад 9 тисяч мешканців області. Відновлювальні роботи ведуться цілодобово", - сказано у повідомленні Міненерго.

Негода

"Через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій та Тернопільській областях", - повідомили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки відключень 

"Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів", - зазначили в Укренерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 31 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина таких змін - зумовлене наслідками російських обстрілів знеструмлення значної кількості споживачів у Донецькій та Одеській областях.

30 грудня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"У регіонах, де сьогодні застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00", - вказали в Укренерго.

"Після майже 100 годин боротьби з темрявою": Вишгород знову повністю зі світлом31.12.25, 09:37

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Новий рік
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Хмельницька область
Тернопільська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна