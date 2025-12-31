Из-за атак рф есть перебои со светом в 5 областях, из-за непогоды - в двух, графики продолжаются - энергетики

россия снова атаковала энергетику в нескольких регионах Украины, есть обесточивания в пяти областях, в том числе более 170 тысяч потребителей в Одесской области и тысячи в Броварском районе Киевской области, непогода оставила без света часть жителей в двух областях, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Враг атаковал дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате атак значительная часть потребителей обесточена в Донецкой области. Также зафиксированы новые обесточивания в Запорожской и Харьковской областях", - сообщили в Минэнерго.

Восстановление электроснабжения, как указано, началось там, где позволяет ситуация с безопасностью.

"С ночи продолжается атака на Одесскую область. Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей", - отметили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы, по сообщению, продолжаются, энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего возвращения света.

"На Киевщине в результате массированной ракетно-дроновой атаки 27 декабря без электроснабжения остаются около 1000 потребителей в Броварском районе. В то же время энергетики уже вернули свет для более 9 тысяч жителей области. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", - сказано в сообщении Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях", - сообщили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики отключений

"В результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей", - отметили в Укрэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 31 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений - обусловленное последствиями российских обстрелов обесточивание значительного количества потребителей в Донецкой и Одесской областях.

30 декабря суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - указали в Укрэнерго.

