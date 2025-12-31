$42.390.17
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Из-за атак рф есть перебои со светом в 5 областях, из-за непогоды - в двух, графики продолжаются - энергетики

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Россия снова атаковала энергетические объекты в нескольких регионах Украины, вызвав обесточивание в пяти областях, включая более 170 тысяч потребителей в Одесской области и тысячи в Броварском районе Киевской области. Непогода также оставила без света часть жителей Хмельницкой и Тернопольской областей.

Из-за атак рф есть перебои со светом в 5 областях, из-за непогоды - в двух, графики продолжаются - энергетики

россия снова атаковала энергетику в нескольких регионах Украины, есть обесточивания в пяти областях, в том числе более 170 тысяч потребителей в Одесской области и тысячи в Броварском районе Киевской области, непогода оставила без света часть жителей в двух областях, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Враг атаковал дронами энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате атак значительная часть потребителей обесточена в Донецкой области. Также зафиксированы новые обесточивания в Запорожской и Харьковской областях", - сообщили в Минэнерго.

Восстановление электроснабжения, как указано, началось там, где позволяет ситуация с безопасностью.

"С ночи продолжается атака на Одесскую область. Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались более 170 тысяч потребителей", - отметили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы, по сообщению, продолжаются, энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего возвращения света.

"На Киевщине в результате массированной ракетно-дроновой атаки 27 декабря без электроснабжения остаются около 1000 потребителей в Броварском районе. В то же время энергетики уже вернули свет для более 9 тысяч жителей области. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", - сказано в сообщении Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях", - сообщили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики отключений

"В результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей", - отметили в Укрэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 31 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина таких изменений - обусловленное последствиями российских обстрелов обесточивание значительного количества потребителей в Донецкой и Одесской областях.

30 декабря суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - указали в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Новый год
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина