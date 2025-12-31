"После почти 100 часов борьбы с темнотой": Вышгород снова полностью со светом

В Вышгороде Киевской области после почти 100 часов борьбы с темнотой полностью вернули электроснабжение, сообщил в среду глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Продолжаем ликвидировать последствия вражеских атак на Киевщину. Восстановили теплоснабжение в пострадавших громадах Обуховского района. Отдельно об электроснабжении. Сейчас полностью запитан Вышгород: все люди уже со светом после почти 100 часов борьбы с темнотой - написал Калашник.

Он указал, что энергетики, спасатели и коммунальщики работали днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей.

"В течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак", - отметил глава ОВА.

В то же время, по его словам, восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными.

"На левобережье региона временно действуют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура запитана, - отметил Калашник. - В наличии водоотведение, водоснабжение, теплоноситель, работают пункты несокрушимости. Делаем все возможное, чтобы в каждом доме Киевщины был свет".

Киев и Одесса без графиков, в Вышгороде четвертые сутки борьбы за свет, а в Херсоне почти ежедневно "прилеты" по ТЭЦ: детали