"После почти 100 часов борьбы с темнотой": Вышгород снова полностью со светом

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 1100 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 3172 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 19451 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 49752 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 35999 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 31945 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30041 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21279 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19608 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24179 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.2м/с
82%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg30 декабря, 21:59 • 7116 просмотра
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 6696 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 20853 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 13090 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 4548 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 42843 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 46103 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 41575 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 68446 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 66494 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 13826 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 49746 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25077 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 36593 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 49848 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Нефть марки Brent
ТикТок

"После почти 100 часов борьбы с темнотой": Вышгород снова полностью со светом

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Вышгороде Киевской области полностью вернули электроснабжение после почти 100 часов отсутствия. Энергетики восстановили свет для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевщины.

"После почти 100 часов борьбы с темнотой": Вышгород снова полностью со светом

В Вышгороде Киевской области после почти 100 часов борьбы с темнотой полностью вернули электроснабжение, сообщил в среду глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Продолжаем ликвидировать последствия вражеских атак на Киевщину. Восстановили теплоснабжение в пострадавших громадах Обуховского района. Отдельно об электроснабжении. Сейчас полностью запитан Вышгород: все люди уже со светом после почти 100 часов борьбы с темнотой

- написал Калашник.

Он указал, что энергетики, спасатели и коммунальщики работали днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей.

"В течение недели аварийные бригады энергетиков восстановили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак", - отметил глава ОВА.

В то же время, по его словам, восстановительные работы продолжаются в районах, где повреждения были наиболее сложными.

"На левобережье региона временно действуют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура запитана, - отметил Калашник. - В наличии водоотведение, водоснабжение, теплоноситель, работают пункты несокрушимости. Делаем все возможное, чтобы в каждом доме Киевщины был свет".

Киев и Одесса без графиков, в Вышгороде четвертые сутки борьбы за свет, а в Херсоне почти ежедневно "прилеты" по ТЭЦ: детали30.12.25, 10:45 • 3842 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКиевская область
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Вышгород