Киев и Одесса без графиков, в Вышгороде четвертые сутки борьбы за свет, а в Херсоне почти ежедневно "прилеты" по ТЭЦ: детали

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, в Вышгороде Киевской области четвертые сутки борьба за свет в условиях холода, в Одессе продолжаются аварийные отключения, а в Херсоне враг почти ежедневно бьет по ТЭЦ, сообщили во вторник в приложении "Киев Цифровой", представители экстренных служб и властей, пишет УНН.

Киев

"График не действует. Начинаются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

"Трое суток борьбы за свет и жизнь: Вышгород держится. Четвертые сутки город на Киевщине живет в испытании. Без света, в условиях холода и надежды, но с верой и взаимной поддержкой. Здесь идет не просто борьба за электроэнергию - это борьба за тепло, за человечность, за жизнь", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что на 8:00 30 декабря в Вышгороде развернуто 11 палаток и дополнительно привлечено 14 генераторов, которыми обеспечена работа систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах.

"Пункты Несокрушимости стали местом, где тьма отступает перед человечностью. Горячий чай и кофе согревают не только руки, но и душу. Там можно зарядить телефоны, чтобы услышать родной голос, написать короткое "я в порядке", узнать новости. А еще - просто посидеть рядом, поговорить с друзьями, соседями, почувствовать плечо друг друга", - указали в ГСЧС и показали видео.

Одесса

"ДТЭК продолжает применять вынужденные аварийные отключения из-за нагрузки на энергосистему, поврежденную в результате вражеских обстрелов. Из-за отсутствия электроснабжения в Одессе уже более двух недель, к сожалению, простаивает электротранспорт", - сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях.

При этом, по его словам, "системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме".

Херсон

"Почти каждый день прилетает на ТЭЦ. (...) Пока нет возможности возобновить работу ТЭЦ", - сообщил заместитель руководителя Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона 30 декабря.

По его словам, речь идет о 470 домах.

"Мы рассматриваем несколько вариантов помощи, чтобы кроме ТЭЦ люди чем-то отапливали - это и электроприборы, которые уже завезли", - говорит Толоконников.

В частности, по его словам, городские власти передают такие средства прежде всего социально незащищенным слоям населения, также Нафтогаз предоставил калориферы для людей. "Продолжаем работу также по альтернативным вариантам подачи централизованно", - отметил он без деталей.

"Что касается электроэнергии - у нас 45 населенных пунктов прибрежной зоны так и остаются без электроэнергии. Там мы пока не можем подключить, (...) там постоянно "прилеты" туда же, где мы там только отработали. Бывает так, что "прилетает", где именно работают электрики. (...) Поэтому пока там невозможно подключить, пока ситуация с безопасностью не позволяет", - сказал Толоконников.