Київ і Одеса без графіків, у Вишгороді четверта доба боротьби за світло, а в Херсоні майже щодня "прильоти" по ТЕЦ: деталі

$42.220.15
49.650.10
ukenru
09:46 • 6982 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 12842 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 19221 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 21087 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 28547 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29638 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22752 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23695 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 23157 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 21222 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.7м/с
71%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 10282 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 21875 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 15132 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 7712 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 9690 перегляди
Публікації
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 2866 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 6982 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 41515 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 42128 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163933 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 22283 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 35399 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 43850 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 54374 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163933 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Facebook

Київ і Одеса без графіків, у Вишгороді четверта доба боротьби за світло, а в Херсоні майже щодня "прильоти" по ТЕЦ: деталі

Київ • УНН

 • 1904 перегляди

У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а Вишгород на Київщині четверту добу боротьба за світло в умовах холоду. В Одесі тривають аварійні відключення, а в Херсоні ворог майже щодня обстрілює ТЕЦ, що унеможливлює її відновлення.

Київ і Одеса без графіків, у Вишгороді четверта доба боротьби за світло, а в Херсоні майже щодня "прильоти" по ТЕЦ: деталі

У Києві ввели екстрені відключення електроенергії, у Вишгороді на Київщині четверту добу боротьба за світло в умовах холоду, в Одесі продовжуються аварійні відключення, а в Херсоні ворог майже щодня б'є по ТЕЦ, повідомили у вівторок у додатку "Київ Цифровий", представники екстрених служб та влади, пише УНН.

Київ

"Графік не діє. Розпочинаються екстрені відключення світла", - ідеться у повідомленні у додатку "Київ Цифровий".

Київська область

"Три доби боротьби за світло і життя: Вишгород тримається. Четверту добу місто на Київщині живе у випробуванні. Без світла, в умовах холоду та надії, але з вірою й взаємною підтримкою. Тут точиться не просто боротьба за електроенергію - це боротьба за тепло, за людяність, за життя", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що на 8:00 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів та додатково залучено 14 генераторів, якими забезпечено роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках.

"Пункти Незламності стали місцем, де темрява відступає перед людяністю. Гарячий чай і кава зігрівають не лише руки, а й душу. Там можна зарядити телефони, щоб почути рідний голос, написати коротке "я в порядку", дізнатися новини. А ще - просто посидіти поруч, поговорити з друзями, сусідами, відчути плече один одного", - вказали у ДСНС і показали відео.

Одеса

"ДТЕК продовжує застосовувати вимушені аварійні відключення через навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів. Через відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні, на жаль, простоює електротранспорт", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах.

При цьому, з його слів, "системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі".

Херсон

"Майже кожного дня прилітає на ТЕЦ. (…) Поки що немає можливості відновити роботу ТЕЦ", - повідомив заступник керівника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону 30 грудня.

За його словами, ідеться про 470 будинків.

"Ми розглядаємо декілька варіантів допомоги, щоб окрім ТЕЦ люди чимось опалювали - це й електроприлади, які вже завезли", - сказав Толоконніков.

Зокрема, за його словами, міська влада передає такі засоби передусім соціально незахищеним верствам населення, також Нафтогаз надав калорифери для людей. "Продовжуємо роботу також з альтернативних варіантів подачі централізовано", - зазначив він без деталей.

"Щодо електроенергії - у нас 45 населених пунктів прибережної зони так і залишаються без електроенергії. Там ми поки не можемо підключити, (…) там постійно "прильоти" туди ж, де ми там тільки відпрацювали. Буває так, що "прилітає", де саме працюють електрики. (...) Тому поки що там неможливо підключити, поки безпекова ситуація не дозволяє", - сказав Толоконніков.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніКиївКиївська область
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сергій Лисак
Вишгород
Нафтогаз України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДТЕК
Одеса
Херсон
Київ