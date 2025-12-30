Київ і Одеса без графіків, у Вишгороді четверта доба боротьби за світло, а в Херсоні майже щодня "прильоти" по ТЕЦ: деталі

У Києві ввели екстрені відключення електроенергії, у Вишгороді на Київщині четверту добу боротьба за світло в умовах холоду, в Одесі продовжуються аварійні відключення, а в Херсоні ворог майже щодня б'є по ТЕЦ, повідомили у вівторок у додатку "Київ Цифровий", представники екстрених служб та влади, пише УНН.

Київ

"Графік не діє. Розпочинаються екстрені відключення світла", - ідеться у повідомленні у додатку "Київ Цифровий".

Київська область

"Три доби боротьби за світло і життя: Вишгород тримається. Четверту добу місто на Київщині живе у випробуванні. Без світла, в умовах холоду та надії, але з вірою й взаємною підтримкою. Тут точиться не просто боротьба за електроенергію - це боротьба за тепло, за людяність, за життя", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що на 8:00 30 грудня у Вишгороді розгорнуто 11 наметів та додатково залучено 14 генераторів, якими забезпечено роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках.

"Пункти Незламності стали місцем, де темрява відступає перед людяністю. Гарячий чай і кава зігрівають не лише руки, а й душу. Там можна зарядити телефони, щоб почути рідний голос, написати коротке "я в порядку", дізнатися новини. А ще - просто посидіти поруч, поговорити з друзями, сусідами, відчути плече один одного", - вказали у ДСНС і показали відео.

Одеса

"ДТЕК продовжує застосовувати вимушені аварійні відключення через навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів. Через відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні, на жаль, простоює електротранспорт", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах.

При цьому, з його слів, "системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі".

Херсон

"Майже кожного дня прилітає на ТЕЦ. (…) Поки що немає можливості відновити роботу ТЕЦ", - повідомив заступник керівника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону 30 грудня.

За його словами, ідеться про 470 будинків.

"Ми розглядаємо декілька варіантів допомоги, щоб окрім ТЕЦ люди чимось опалювали - це й електроприлади, які вже завезли", - сказав Толоконніков.

Зокрема, за його словами, міська влада передає такі засоби передусім соціально незахищеним верствам населення, також Нафтогаз надав калорифери для людей. "Продовжуємо роботу також з альтернативних варіантів подачі централізовано", - зазначив він без деталей.

"Щодо електроенергії - у нас 45 населених пунктів прибережної зони так і залишаються без електроенергії. Там ми поки не можемо підключити, (…) там постійно "прильоти" туди ж, де ми там тільки відпрацювали. Буває так, що "прилітає", де саме працюють електрики. (...) Тому поки що там неможливо підключити, поки безпекова ситуація не дозволяє", - сказав Толоконніков.