Авіаносець США Gerald Ford увійшов у Середземне море для підготовки удару по Ірану

Фото: David Parody

Найновіший атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) 20 лютого пройшов Гібралтарську протоку, розпочавши фінальний етап передислокації до берегів Близького Сходу. Поява авіаносця в східній частині Середземного моря дозволить США задіяти палубну авіацію та ракетне озброєння для ураження цілей на території Ірану. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Для досягнення позицій, з яких можливе бойове застосування літаків за підтримки повітряних танкерів, авіаносцю знадобиться близько чотирьох діб. Попри значну відстань до Ірану, що перевищує 1500 кілометрів, есмінці супроводу здатні забезпечити надійний протиракетний щит у регіоні. Також існує ймовірність, що Gerald Ford продовжить рух до Аравійського моря, де через 10-14 діб приєднається до ударної групи авіаносця USS Abraham Lincoln для посилення тиску на Тегеран.

Зараз Пентагон може собі дозволити лише п'ять авіаносців та чотири ударні авіаносні групи у розгорнутому стані. Експлуатація корабля вже викликала занепокоєння військових, адже він перебуває у походах з червня 2025 року і мав йти на ремонт – зазначають військові аналітики, посилаючись на дефіцит сил ВМС США.

Виснаження ресурсів флоту на тлі глобальних конфліктів

Надмірна активність USS Gerald R. Ford зумовлена тим, що значна частина американського авіаносного флоту наразі перебуває на технічному обслуговуванні або готується до списання, як у випадку з USS Nimitz.

Рішення Вашингтона відправити виснажений восьмимісячним походом екіпаж на новий театр воєнних дій свідчить про критичну важливість іранського напрямку. Наразі авіаносець є головним інструментом стримування в регіоні, попри необхідність планового ремонту конструкцій та механізмів після трансатлантичних переходів.

