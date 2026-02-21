Авіаносець США Gerald Ford увійшов у Середземне море для підготовки удару по Ірану

$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 9416 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 11471 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 17265 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 19570 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19916 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22669 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40726 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
20 лютого, 09:43 • 14771 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20927 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість
Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40728 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 98548 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Вашингтон
Європа
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС
Техніка
Опалення
Starlink
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Авіаносець США Gerald Ford увійшов у Середземне море для підготовки удару по Ірану

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Авіаносець США Gerald Ford пройшов Гібралтарську протоку 20 лютого, готуючись до можливих ударів по Ірану. Він може приєднатися до авіаносної групи USS Abraham Lincoln для посилення тиску на Тегеран.

Авіаносець США Gerald Ford увійшов у Середземне море для підготовки удару по Ірану
Фото: David Parody

Найновіший атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) 20 лютого пройшов Гібралтарську протоку, розпочавши фінальний етап передислокації до берегів Близького Сходу. Поява авіаносця в східній частині Середземного моря дозволить США задіяти палубну авіацію та ракетне озброєння для ураження цілей на території Ірану. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Для досягнення позицій, з яких можливе бойове застосування літаків за підтримки повітряних танкерів, авіаносцю знадобиться близько чотирьох діб. Попри значну відстань до Ірану, що перевищує 1500 кілометрів, есмінці супроводу здатні забезпечити надійний протиракетний щит у регіоні. Також існує ймовірність, що Gerald Ford продовжить рух до Аравійського моря, де через 10-14 діб приєднається до ударної групи авіаносця USS Abraham Lincoln для посилення тиску на Тегеран.

Британія відмовила США у використанні баз для авіаударів по Ірану20.02.26, 02:52 • 11174 перегляди

Зараз Пентагон може собі дозволити лише п'ять авіаносців та чотири ударні авіаносні групи у розгорнутому стані. Експлуатація корабля вже викликала занепокоєння військових, адже він перебуває у походах з червня 2025 року і мав йти на ремонт

– зазначають військові аналітики, посилаючись на дефіцит сил ВМС США.

Виснаження ресурсів флоту на тлі глобальних конфліктів

Надмірна активність USS Gerald R. Ford зумовлена тим, що значна частина американського авіаносного флоту наразі перебуває на технічному обслуговуванні або готується до списання, як у випадку з USS Nimitz.

Рішення Вашингтона відправити виснажений восьмимісячним походом екіпаж на новий театр воєнних дій свідчить про критичну важливість іранського напрямку. Наразі авіаносець є головним інструментом стримування в регіоні, попри необхідність планового ремонту конструкцій та механізмів після трансатлантичних переходів.

Трамп може віддати наказ розпочати удари по Ірану вже найближчими тижнями - ЗМІ18.02.26, 22:08 • 6994 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Аравійське море
Військово-морські сили США
Пентагон
Вашингтон
Тегеран
Іран