Британія відмовила США у використанні баз для авіаударів по Ірану

Велика Британія не погодилася надати дозвіл США завдавати авіаударів по Ірану з британської бази на острові Дієго-Гарсія та авіабази RAF Fairford у Глостерширі. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Вказується, що через це рішення президент США Дональд Трамп відмовився від своєї підтримки угоди, схваленої прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, про передачу островів Чагос, до яких входить Дієго-Гарсія, Маврикію.

Згідно з давніми угодами між Лондоном і Вашингтоном, Пентагон може розпочинати операції лише з цих двох місць, а також з інших авіабаз Великої Британії, де розміщені американські військові літаки та персонал, за попереднього схвалення британського уряду