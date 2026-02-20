Британія відмовила США у використанні баз для авіаударів по Ірану
Київ • УНН
Велика Британія не дозволила США завдавати авіаударів по Ірану з британських баз, включаючи Дієго-Гарсію. Це рішення призвело до відмови Трампа від підтримки угоди про передачу островів Чагос Маврикію.
Велика Британія не погодилася надати дозвіл США завдавати авіаударів по Ірану з британської бази на острові Дієго-Гарсія та авіабази RAF Fairford у Глостерширі. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що через це рішення президент США Дональд Трамп відмовився від своєї підтримки угоди, схваленої прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, про передачу островів Чагос, до яких входить Дієго-Гарсія, Маврикію.
Згідно з давніми угодами між Лондоном і Вашингтоном, Пентагон може розпочинати операції лише з цих двох місць, а також з інших авіабаз Великої Британії, де розміщені американські військові літаки та персонал, за попереднього схвалення британського уряду
Автори додають, що основною причиною затримки є побоювання британської сторони, що така місія може стати порушенням міжнародного права. При цьому Велика Британія не готова підтримувати США "у будь-якому військовому наступі проти Ірану".
Контекст
Президент США Дональд Трамп закликав владу Великої Британії не віддавати острів Дієго-Гарсія, де розташована ключова авіабаза США та Британії, республіці Маврикій.
Раніше Трамп віддав наказ відправити найбільший у світі авіаносець "Джеральд Форд" до Близького Сходу. Мета - посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет.
