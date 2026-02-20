Британія відмовила США у використанні баз для авіаударів по Ірану

$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 14353 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 25046 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 20409 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 34034 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 23198 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 34773 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 27206 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25987 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25296 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18960 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 23265 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 34030 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 34771 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 34962 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 47169 перегляди
Британія відмовила США у використанні баз для авіаударів по Ірану

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Велика Британія не дозволила США завдавати авіаударів по Ірану з британських баз, включаючи Дієго-Гарсію. Це рішення призвело до відмови Трампа від підтримки угоди про передачу островів Чагос Маврикію.

Британія відмовила США у використанні баз для авіаударів по Ірану

Велика Британія не погодилася надати дозвіл США завдавати авіаударів по Ірану з британської бази на острові Дієго-Гарсія та авіабази RAF Fairford у Глостерширі. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що через це рішення президент США Дональд Трамп відмовився від своєї підтримки угоди, схваленої прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, про передачу островів Чагос, до яких входить Дієго-Гарсія, Маврикію.

Згідно з давніми угодами між Лондоном і Вашингтоном, Пентагон може розпочинати операції лише з цих двох місць, а також з інших авіабаз Великої Британії, де розміщені американські військові літаки та персонал, за попереднього схвалення британського уряду

- йдеться у статті.

Автори додають, що основною причиною затримки є побоювання британської сторони, що така місія може стати порушенням міжнародного права. При цьому Велика Британія не готова підтримувати США "у будь-якому військовому наступі проти Ірану".

Контекст

Президент США Дональд Трамп закликав владу Великої Британії не віддавати острів Дієго-Гарсія, де розташована ключова авіабаза США та Британії, республіці Маврикій.

Раніше Трамп віддав наказ відправити найбільший у світі авіаносець "Джеральд Форд" до Близького Сходу. Мета - посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет.

Трамп пригрозив Ірану "поганими наслідками" у разі відмови від угоди 19.02.26, 19:48 • 2740 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Пентагон
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран