Трамп пригрозив Ірану "поганими наслідками" у разі відмови від угоди
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Іран має долучитися до переговорів і укласти угоду, інакше на Тегеран чекатимуть "погані наслідки". За його словами, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, рішення про можливий удар можуть ухвалити вже найближчими днями.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має приєднатися до переговорного процесу та укласти угоду, яка припинить загрозу стабільності в регіоні. В іншому разі на Тегеран можуть чекати "погані речі". Про це він заявив під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.
Деталі
За словами Трампа, зараз настав вирішальний момент для Ірану – або він обирає шлях домовленостей, або ситуація піде іншим, значно жорсткішим сценарієм.
Зараз настав час Ірану приєднатися до нас на шляху, який завершить те, що ми робимо. Якщо вони приєднаються – це буде чудово, але це буде зовсім інший шлях. Вони не можуть далі загрожувати стабільності регіону і мають укласти угоду. Якщо цього не станеться – погані речі трапляться
Також Дональд Трамп додав, що рішення про можливий удар по Ірану може бути ухвалене вже у найближчі 10 днів, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні19.02.26, 16:46 • 12724 перегляди