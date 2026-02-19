Трамп пригрозив Ірану "поганими наслідками" у разі відмови від угоди

$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 8228 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 12731 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 12108 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 21146 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 16866 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 27692 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25018 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24935 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24076 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18402 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Популярнi новини
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 20275 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 26416 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 19923 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 14790 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 13597 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 13607 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 21141 перегляди
Ексклюзив

19 лютого, 11:28 • 27687 перегляди

Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 27687 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 26427 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 42468 перегляди
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 14800 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 19932 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 24255 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 32151 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 33158 перегляди
Трамп пригрозив Ірану "поганими наслідками" у разі відмови від угоди

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Іран має долучитися до переговорів і укласти угоду, інакше на Тегеран чекатимуть "погані наслідки". За його словами, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, рішення про можливий удар можуть ухвалити вже найближчими днями.

Трамп пригрозив Ірану "поганими наслідками" у разі відмови від угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має приєднатися до переговорного процесу та укласти угоду, яка припинить загрозу стабільності в регіоні. В іншому разі на Тегеран можуть чекати "погані речі". Про це він заявив під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, зараз настав вирішальний момент для Ірану – або він обирає шлях домовленостей, або ситуація піде іншим, значно жорсткішим сценарієм.

Зараз настав час Ірану приєднатися до нас на шляху, який завершить те, що ми робимо. Якщо вони приєднаються – це буде чудово, але це буде зовсім інший шлях. Вони не можуть далі загрожувати стабільності регіону і мають укласти угоду. Якщо цього не станеться – погані речі трапляться

- заявив президент США.

Також Дональд Трамп додав, що рішення про можливий удар по Ірану може бути ухвалене вже у найближчі 10 днів, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні19.02.26, 16:46 • 12724 перегляди

Андрій Тимощенков

Світ
Дональд Трамп
Тегеран
Іран