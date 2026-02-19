Трамп пригрозив Ірану "поганими наслідками" у разі відмови від угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має приєднатися до переговорного процесу та укласти угоду, яка припинить загрозу стабільності в регіоні. В іншому разі на Тегеран можуть чекати "погані речі". Про це він заявив під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.

За словами Трампа, зараз настав вирішальний момент для Ірану – або він обирає шлях домовленостей, або ситуація піде іншим, значно жорсткішим сценарієм.

Зараз настав час Ірану приєднатися до нас на шляху, який завершить те, що ми робимо. Якщо вони приєднаються – це буде чудово, але це буде зовсім інший шлях. Вони не можуть далі загрожувати стабільності регіону і мають укласти угоду. Якщо цього не станеться – погані речі трапляться