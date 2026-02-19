Трамп пригрозил Ирану «плохими последствиями» в случае отказа от сделки
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорам и заключить сделку, иначе Тегеран ждут «плохие последствия». По его словам, если дипломатические усилия не дадут результата, решение о возможном ударе могут принять уже в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорному процессу и заключить соглашение, которое прекратит угрозу стабильности в регионе. В противном случае Тегеран могут ждать "плохие вещи". Об этом он заявил во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, сейчас настал решающий момент для Ирана – либо он выбирает путь договоренностей, либо ситуация пойдет по другому, значительно более жесткому сценарию.
Сейчас настало время Ирану присоединиться к нам на пути, который завершит то, что мы делаем. Если они присоединятся – это будет прекрасно, но это будет совсем другой путь. Они не могут дальше угрожать стабильности региона и должны заключить соглашение. Если этого не произойдет – плохие вещи случатся
Также Дональд Трамп добавил, что решение о возможном ударе по Ирану может быть принято уже в ближайшие 10 дней, если дипломатические усилия не дадут результата.
