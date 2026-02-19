Трамп пригрозил Ирану «плохими последствиями» в случае отказа от сделки

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 8292 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 12783 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 12144 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 21210 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 16898 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 27729 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25024 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24937 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24080 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18404 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.8м/с
75%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 20275 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 26416 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 19923 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 14790 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 13598 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 13649 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 21194 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 27721 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 26475 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 42488 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Блогеры
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Словакия
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 14832 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 19970 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 24264 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 32156 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 33164 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Трамп пригрозил Ирану «плохими последствиями» в случае отказа от сделки

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорам и заключить сделку, иначе Тегеран ждут «плохие последствия». По его словам, если дипломатические усилия не дадут результата, решение о возможном ударе могут принять уже в ближайшие дни.

Трамп пригрозил Ирану «плохими последствиями» в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорному процессу и заключить соглашение, которое прекратит угрозу стабильности в регионе. В противном случае Тегеран могут ждать "плохие вещи". Об этом он заявил во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, сейчас настал решающий момент для Ирана – либо он выбирает путь договоренностей, либо ситуация пойдет по другому, значительно более жесткому сценарию.

Сейчас настало время Ирану присоединиться к нам на пути, который завершит то, что мы делаем. Если они присоединятся – это будет прекрасно, но это будет совсем другой путь. Они не могут дальше угрожать стабильности региона и должны заключить соглашение. Если этого не произойдет – плохие вещи случатся

- заявил президент США.

Также Дональд Трамп добавил, что решение о возможном ударе по Ирану может быть принято уже в ближайшие 10 дней, если дипломатические усилия не дадут результата.

США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине19.02.26, 16:46 • 12781 просмотр

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Дональд Трамп
Тегеран
Иран