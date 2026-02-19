Трамп пригрозил Ирану «плохими последствиями» в случае отказа от сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорному процессу и заключить соглашение, которое прекратит угрозу стабильности в регионе. В противном случае Тегеран могут ждать "плохие вещи". Об этом он заявил во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира, передает УНН.

По словам Трампа, сейчас настал решающий момент для Ирана – либо он выбирает путь договоренностей, либо ситуация пойдет по другому, значительно более жесткому сценарию.

Сейчас настало время Ирану присоединиться к нам на пути, который завершит то, что мы делаем. Если они присоединятся – это будет прекрасно, но это будет совсем другой путь. Они не могут дальше угрожать стабильности региона и должны заключить соглашение. Если этого не произойдет – плохие вещи случатся