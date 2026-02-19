$43.290.03
Трамп закликає Британію не віддавати острів Дієго-Гарсія Маврикію - стала відома причина

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав Велику Британію зберегти повний контроль над островом Дієго-Гарсія. Це дозволить завдавати ударів по Ірану у разі необхідності.

Трамп закликає Британію не віддавати острів Дієго-Гарсія Маврикію - стала відома причина

Президент США Дональд Трамп закликав владу Великої Британії не віддавати острів Дієго-Гарсія, де розташована ключова авіабаза США та Британії, республіці Маврикій. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Американський лідер закликав офіційний Лондон зберегти повний контроль над островом Дієго-Гарсія. Він вважає, що збереження контролю над цією територією дозволить завдавати ударів по Ірану у разі необхідності.

Якщо Іран вирішить не укладати угоду, Сполученим Штатам може знадобитися використати Дієго-Гарсію, щоб викоренити потенційну атаку з боку вкрай нестабільного та небезпечного режиму Ірану

- заявив Трамп.

Також президент США заявив про незгоду з планом офіційного Лондона щодо деколонізації архіпелагу в обмін на довгострокову оренду військових об’єктів.

Я казав прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що оренда – це нікуди не годиться, коли йдеться про країни, і що він припускається великої помилки, укладаючи договір оренди на 100 років 

- йдеться в заяві Трампа.

Додатково

Дієго-Гарсія - найбільший острів архіпелагу Чагос в Індійському океані. Він розташований за 1600 км на південь від півострова Індостан і 500 км на південь від Мальдівів.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана.

Президент США Дональд Трамп віддав наказ відправити найбільший у світі авіаносець "Джеральд Форд" до Близького Сходу. Мета - посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Кір Стармер
Женева
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Іран
Лондон