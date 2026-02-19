Трамп закликає Британію не віддавати острів Дієго-Гарсія Маврикію - стала відома причина
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп закликав Велику Британію зберегти повний контроль над островом Дієго-Гарсія. Це дозволить завдавати ударів по Ірану у разі необхідності.
Президент США Дональд Трамп закликав владу Великої Британії не віддавати острів Дієго-Гарсія, де розташована ключова авіабаза США та Британії, республіці Маврикій. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Американський лідер закликав офіційний Лондон зберегти повний контроль над островом Дієго-Гарсія. Він вважає, що збереження контролю над цією територією дозволить завдавати ударів по Ірану у разі необхідності.
Якщо Іран вирішить не укладати угоду, Сполученим Штатам може знадобитися використати Дієго-Гарсію, щоб викоренити потенційну атаку з боку вкрай нестабільного та небезпечного режиму Ірану
Також президент США заявив про незгоду з планом офіційного Лондона щодо деколонізації архіпелагу в обмін на довгострокову оренду військових об’єктів.
Я казав прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що оренда – це нікуди не годиться, коли йдеться про країни, і що він припускається великої помилки, укладаючи договір оренди на 100 років
Додатково
Дієго-Гарсія - найбільший острів архіпелагу Чагос в Індійському океані. Він розташований за 1600 км на південь від півострова Індостан і 500 км на південь від Мальдівів.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що на переговорах зі США в Женеві досягнуто прогресу, але це не означає, що його країна скоро досягне угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми Тегерана.
Президент США Дональд Трамп віддав наказ відправити найбільший у світі авіаносець "Джеральд Форд" до Близького Сходу. Мета - посилити тиск на Іран на тлі обговорень щодо обмеження його ядерних програм та програм розробки балістичних ракет.