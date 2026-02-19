$43.290.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп призывает Британию не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию - стала известна причина

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию сохранить полный контроль над островом Диего-Гарсия. Это позволит наносить удары по Ирану в случае необходимости.

Трамп призывает Британию не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию - стала известна причина

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не отдавать остров Диего-Гарсия, где расположена ключевая авиабаза США и Британии, республике Маврикий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Американский лидер призвал официальный Лондон сохранить полный контроль над островом Диего-Гарсия. Он считает, что сохранение контроля над этой территорией позволит наносить удары по Ирану в случае необходимости.

Если Иран решит не заключать соглашение, Соединенным Штатам может понадобиться использовать Диего-Гарсию, чтобы искоренить потенциальную атаку со стороны крайне нестабильного и опасного режима Ирана

- заявил Трамп.

Также президент США заявил о несогласии с планом официального Лондона по деколонизации архипелага в обмен на долгосрочную аренду военных объектов.

Я говорил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что аренда – это никуда не годится, когда речь идет о странах, и что он совершает большую ошибку, заключая договор аренды на 100 лет 

- говорится в заявлении Трампа.

Дополнительно

Диего-Гарсия - крупнейший остров архипелага Чагос в Индийском океане. Он расположен в 1600 км к югу от полуострова Индостан и в 500 км к югу от Мальдив.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Цель - усилить давление на Иран на фоне обсуждений по ограничению его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет.

Евгений Устименко

