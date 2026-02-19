Трамп призывает Британию не отдавать остров Диего-Гарсия Маврикию - стала известна причина
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию сохранить полный контроль над островом Диего-Гарсия. Это позволит наносить удары по Ирану в случае необходимости.
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не отдавать остров Диего-Гарсия, где расположена ключевая авиабаза США и Британии, республике Маврикий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Американский лидер призвал официальный Лондон сохранить полный контроль над островом Диего-Гарсия. Он считает, что сохранение контроля над этой территорией позволит наносить удары по Ирану в случае необходимости.
Если Иран решит не заключать соглашение, Соединенным Штатам может понадобиться использовать Диего-Гарсию, чтобы искоренить потенциальную атаку со стороны крайне нестабильного и опасного режима Ирана
Также президент США заявил о несогласии с планом официального Лондона по деколонизации архипелага в обмен на долгосрочную аренду военных объектов.
Я говорил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что аренда – это никуда не годится, когда речь идет о странах, и что он совершает большую ошибку, заключая договор аренды на 100 лет
Дополнительно
Диего-Гарсия - крупнейший остров архипелага Чагос в Индийском океане. Он расположен в 1600 км к югу от полуострова Индостан и в 500 км к югу от Мальдив.
Напомним
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах с США в Женеве достигнут прогресс, но это не означает, что его страна скоро достигнет соглашения с Вашингтоном по ядерной программе Тегерана.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Цель - усилить давление на Иран на фоне обсуждений по ограничению его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет.