Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 14434 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 25252 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 20503 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 34179 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 23272 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 34856 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 27244 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26007 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25315 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18967 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Британия отказала США в использовании баз для авиаударов по Ирану

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Великобритания не разрешила США наносить авиаудары по Ирану с британских баз, включая Диего-Гарсию. Это решение привело к отказу Трампа от поддержки соглашения о передаче островов Чагос Маврикию.

Британия отказала США в использовании баз для авиаударов по Ирану

Великобритания не согласилась предоставить США разрешение на нанесение авиаударов по Ирану с британской базы на острове Диего-Гарсия и авиабазы RAF Fairford в Глостершире. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

Указывается, что из-за этого решения президент США Дональд Трамп отказался от своей поддержки соглашения, одобренного премьер-министром Британии Киром Стармером, о передаче островов Чагос, в которые входит Диего-Гарсия, Маврикию.

Согласно давним соглашениям между Лондоном и Вашингтоном, Пентагон может начинать операции только с этих двух мест, а также с других авиабаз Великобритании, где размещены американские военные самолеты и персонал, при предварительном одобрении британского правительства

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что основной причиной задержки являются опасения британской стороны, что такая миссия может стать нарушением международного права. При этом Великобритания не готова поддерживать США "в любом военном наступлении против Ирана".

Контекст

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не отдавать остров Диего-Гарсия, где расположена ключевая авиабаза США и Британии, республике Маврикий.

Ранее Трамп отдал приказ отправить крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Цель - усилить давление на Иран на фоне обсуждений по ограничению его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет.

Трамп пригрозил Ирану «плохими последствиями» в случае отказа от сделки19.02.26, 19:48 • 2750 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Пентагон
Великобритания
Соединённые Штаты
Иран