Британия отказала США в использовании баз для авиаударов по Ирану

Великобритания не согласилась предоставить США разрешение на нанесение авиаударов по Ирану с британской базы на острове Диего-Гарсия и авиабазы RAF Fairford в Глостершире. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Указывается, что из-за этого решения президент США Дональд Трамп отказался от своей поддержки соглашения, одобренного премьер-министром Британии Киром Стармером, о передаче островов Чагос, в которые входит Диего-Гарсия, Маврикию.

Согласно давним соглашениям между Лондоном и Вашингтоном, Пентагон может начинать операции только с этих двух мест, а также с других авиабаз Великобритании, где размещены американские военные самолеты и персонал, при предварительном одобрении британского правительства