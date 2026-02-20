Британия отказала США в использовании баз для авиаударов по Ирану
Киев • УНН
Великобритания не разрешила США наносить авиаудары по Ирану с британских баз, включая Диего-Гарсию. Это решение привело к отказу Трампа от поддержки соглашения о передаче островов Чагос Маврикию.
Великобритания не согласилась предоставить США разрешение на нанесение авиаударов по Ирану с британской базы на острове Диего-Гарсия и авиабазы RAF Fairford в Глостершире. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.
Детали
Указывается, что из-за этого решения президент США Дональд Трамп отказался от своей поддержки соглашения, одобренного премьер-министром Британии Киром Стармером, о передаче островов Чагос, в которые входит Диего-Гарсия, Маврикию.
Согласно давним соглашениям между Лондоном и Вашингтоном, Пентагон может начинать операции только с этих двух мест, а также с других авиабаз Великобритании, где размещены американские военные самолеты и персонал, при предварительном одобрении британского правительства
Авторы добавляют, что основной причиной задержки являются опасения британской стороны, что такая миссия может стать нарушением международного права. При этом Великобритания не готова поддерживать США "в любом военном наступлении против Ирана".
Контекст
Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не отдавать остров Диего-Гарсия, где расположена ключевая авиабаза США и Британии, республике Маврикий.
Ранее Трамп отдал приказ отправить крупнейший в мире авианосец "Джеральд Форд" на Ближний Восток. Цель - усилить давление на Иран на фоне обсуждений по ограничению его ядерных программ и программ разработки баллистических ракет.
Трамп пригрозил Ирану «плохими последствиями» в случае отказа от сделки19.02.26, 19:48 • 2750 просмотров