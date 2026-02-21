$43.270.03
19:44 • 5472 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 10020 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 11705 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 17503 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 19750 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20031 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22776 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40876 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14810 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20962 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Графики отключений электроэнергии
Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Авианосец США Gerald Ford прошел Гибралтарский пролив 20 февраля, готовясь к возможным ударам по Ирану. Он может присоединиться к авианосной группе USS Abraham Lincoln для усиления давления на Тегеран.

Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану
Фото: David Parody

Новейший атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) 20 февраля прошел Гибралтарский пролив, начав финальный этап передислокации к берегам Ближнего Востока. Появление авианосца в восточной части Средиземного моря позволит США задействовать палубную авиацию и ракетное вооружение для поражения целей на территории Ирана. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Для достижения позиций, с которых возможно боевое применение самолетов при поддержке воздушных танкеров, авианосцу понадобится около четырех суток. Несмотря на значительное расстояние до Ирана, превышающее 1500 километров, эсминцы сопровождения способны обеспечить надежный противоракетный щит в регионе. Также существует вероятность, что Gerald Ford продолжит движение в Аравийское море, где через 10-14 суток присоединится к ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln для усиления давления на Тегеран.

Сейчас Пентагон может себе позволить лишь пять авианосцев и четыре ударные авианосные группы в развернутом состоянии. Эксплуатация корабля уже вызвала беспокойство военных, ведь он находится в походах с июня 2025 года и должен был идти на ремонт

– отмечают военные аналитики, ссылаясь на дефицит сил ВМС США.

Истощение ресурсов флота на фоне глобальных конфликтов

Чрезмерная активность USS Gerald R. Ford обусловлена тем, что значительная часть американского авианосного флота сейчас находится на техническом обслуживании или готовится к списанию, как в случае с USS Nimitz.

Решение Вашингтона отправить истощенный восьмимесячным походом экипаж на новый театр военных действий свидетельствует о критической важности иранского направления. Сейчас авианосец является главным инструментом сдерживания в регионе, несмотря на необходимость планового ремонта конструкций и механизмов после трансатлантических переходов.

Степан Гафтко

