Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану

Фото: David Parody

Новейший атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) 20 февраля прошел Гибралтарский пролив, начав финальный этап передислокации к берегам Ближнего Востока. Появление авианосца в восточной части Средиземного моря позволит США задействовать палубную авиацию и ракетное вооружение для поражения целей на территории Ирана. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Для достижения позиций, с которых возможно боевое применение самолетов при поддержке воздушных танкеров, авианосцу понадобится около четырех суток. Несмотря на значительное расстояние до Ирана, превышающее 1500 километров, эсминцы сопровождения способны обеспечить надежный противоракетный щит в регионе. Также существует вероятность, что Gerald Ford продолжит движение в Аравийское море, где через 10-14 суток присоединится к ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln для усиления давления на Тегеран.

Сейчас Пентагон может себе позволить лишь пять авианосцев и четыре ударные авианосные группы в развернутом состоянии. Эксплуатация корабля уже вызвала беспокойство военных, ведь он находится в походах с июня 2025 года и должен был идти на ремонт – отмечают военные аналитики, ссылаясь на дефицит сил ВМС США.

Истощение ресурсов флота на фоне глобальных конфликтов

Чрезмерная активность USS Gerald R. Ford обусловлена тем, что значительная часть американского авианосного флота сейчас находится на техническом обслуживании или готовится к списанию, как в случае с USS Nimitz.

Решение Вашингтона отправить истощенный восьмимесячным походом экипаж на новый театр военных действий свидетельствует о критической важности иранского направления. Сейчас авианосец является главным инструментом сдерживания в регионе, несмотря на необходимость планового ремонта конструкций и механизмов после трансатлантических переходов.

