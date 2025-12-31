"Після майже 100 годин боротьби з темрявою": Вишгород знову повністю зі світлом

$42.390.17
49.860.20
ukru
Ексклюзив
07:11 • 1030 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 3064 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 19396 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 49664 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 35944 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 31913 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30011 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21267 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19599 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24172 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg
30 грудня, 21:59 • 6798 перегляди
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС
30 грудня, 23:34 • 6394 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали діти
31 грудня, 01:06 • 20696 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят
01:42 • 12923 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому
04:30 • 4258 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби
30 грудня, 11:23 • 42794 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex
30 грудня, 10:14 • 46059 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
30 грудня, 09:46 • 41535 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора
29 грудня, 12:07 • 68399 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство
29 грудня, 10:49 • 66445 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Одеса
Польща
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»
30 грудня, 19:50 • 13800 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:27 • 49670 перегляди
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 49670 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання
30 грудня, 13:45 • 25056 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes
29 грудня, 15:34 • 36574 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми
29 грудня, 08:13 • 49827 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Brent
TikTok

"Після майже 100 годин боротьби з темрявою": Вишгород знову повністю зі світлом

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Вишгороді Київської області повністю повернули електропостачання після майже 100 годин відсутності. Енергетики відновили світло для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київщини.

"Після майже 100 годин боротьби з темрявою": Вишгород знову повністю зі світлом

У Вишгород Київської області після майже 100 годин боротьби з темрявою повністю повернули електропостачання, повідомив у середу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожих атак на Київщину. Відновили теплопостачання у постраждалих громадах Обухівського району. Окремо про електропостачання. Наразі повністю заживлено Вишгород: всі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою

- написав Калашник.

Він вказав, що енергетики, рятувальники і комунальники працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей. 

"Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак", - зазначив голова ОВА.

Водночас, за його слів, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найбільш складними.

"На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, - зазначив Калашник. - У наявності водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності. Робимо все можливе, щоб у кожній оселі Київщини було світло".

Київ і Одеса без графіків, у Вишгороді четверта доба боротьби за світло, а в Херсоні майже щодня "прильоти" по ТЕЦ: деталі30.12.25, 10:45 • 3840 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївська область
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Вишгород