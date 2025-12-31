"Після майже 100 годин боротьби з темрявою": Вишгород знову повністю зі світлом

У Вишгород Київської області після майже 100 годин боротьби з темрявою повністю повернули електропостачання, повідомив у середу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожих атак на Київщину. Відновили теплопостачання у постраждалих громадах Обухівського району. Окремо про електропостачання. Наразі повністю заживлено Вишгород: всі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою - написав Калашник.

Він вказав, що енергетики, рятувальники і комунальники працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло й тепло в оселі людей.

"Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак", - зазначив голова ОВА.

Водночас, за його слів, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найбільш складними.

"На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, - зазначив Калашник. - У наявності водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності. Робимо все можливе, щоб у кожній оселі Київщини було світло".

