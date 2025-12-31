$42.390.17
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
10:25 • 11113 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
10:12 • 13063 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 12906 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 12718 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12763 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14434 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27250 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 64279 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41851 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Україна отримала 423 МВт нових балансуючих потужностей у 2025 році - Укренерго

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У 2025 році енергосистема України поповнилася 423 МВт нових балансуючих потужностей завдяки спецаукціонам Укренерго. Найбільшу частку становлять установки зберігання енергії (398 МВт) та газопоршневі установки (25 МВт).

Україна отримала 423 МВт нових балансуючих потужностей у 2025 році - Укренерго

У 2025 році в енергосистемі України з’явились 423 МВт нових балансуючих потужностей. Це стало можливим завдяки першим двом спецаукціонам з довгострокового придбання допоміжних послуг, які у серпні минулого року провела компанія Укренерго, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, станом на 31 грудня:

  • 117 МВт - складає загальна сертифікована потужність введених в експлуатацію нових енергооб’єктів, що надають послугу із забезпечення резерву підтримки частоти (РПЧ);
    • 333 МВт - складає загальна сертифікована потужність введених в експлуатацію нових об’єктів генерації, що надають послугу із забезпечення автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

      Найбільшу частку нових балансуючих потужностей становлять установки зберігання енергії (УЗЕ). Їхня сумарна потужність становить 398 МВт. Також функції швидких резервів виконують новозбудовані газопоршневі установки загальною потужністю 25 МВт

      - заявили в Укренерго.

      Нагадаємо

      У середу, 31 грудня, росія знову атакувала енергетику у кількох регіонах України. Вранці повідомлялось про знеструмлення у п'яти областях, у тому числі понад 170 тисяч споживачів на Одещині та тисячі у Броварському районі Київщини. Також негода залишила без світла частину жителів у двох областях.

      Євген Устименко

