Україна отримала 423 МВт нових балансуючих потужностей у 2025 році - Укренерго

У 2025 році в енергосистемі України з’явились 423 МВт нових балансуючих потужностей. Це стало можливим завдяки першим двом спецаукціонам з довгострокового придбання допоміжних послуг, які у серпні минулого року провела компанія Укренерго, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, станом на 31 грудня:

117 МВт - складає загальна сертифікована потужність введених в експлуатацію нових енергооб’єктів, що надають послугу із забезпечення резерву підтримки частоти (РПЧ);

333 МВт - складає загальна сертифікована потужність введених в експлуатацію нових об’єктів генерації, що надають послугу із забезпечення автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

Найбільшу частку нових балансуючих потужностей становлять установки зберігання енергії (УЗЕ). Їхня сумарна потужність становить 398 МВт. Також функції швидких резервів виконують новозбудовані газопоршневі установки загальною потужністю 25 МВт - заявили в Укренерго.

