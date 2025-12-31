$42.390.17
Уровень загрязнения воздуха в столице Индии худший за десятилетия: в адрес партии Моди звучит критика

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Этой зимой Нью-Дели зафиксировал худшее загрязнение воздуха за почти десятилетие, что привело к редким публичным протестам и критике правительства. Индекс качества воздуха превышал 300 в 88% дней ноября и декабря, что является самым высоким показателем с 2017 года.

Уровень загрязнения воздуха в столице Индии худший за десятилетия: в адрес партии Моди звучит критика

Этой зимой в столице Индии было зафиксировано худшее загрязнение воздуха почти за десятилетие, что вызвало редкие публичные протесты и критику партии премьер-министра Нарендры Моди в отношении действий в чрезвычайной ситуации с качеством воздуха, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В ноябре и декабре, когда загрязнение в Нью-Дели обычно достигает пика, индекс качества воздуха превышал 300 в 88% дней, согласно расчетам Bloomberg, основанным на официальных данных. Это самый высокий процент по меньшей мере с 2017 года. Показатель 50 считается приемлемым, тогда как уровень 300 или выше считается опасным, согласно данным Агентства по охране окружающей среды США.

Нью-Дели годами борется с загрязнением воздуха, а сочетание сжигания урожая в соседних штатах, пробок на дорогах и холодной погоды делает зимний смог особенно плохим. Мегаполис регулярно входит в число городов с худшим воздухом в мире, создавая серьезную угрозу для здоровья его 30 миллионов жителей, особенно детей.

Ухудшение качества воздуха в этом сезоне стало первым испытанием для партии Моди "Бхаратия Джаната" в ее первый год правления столицей после почти двух десятилетий. Несмотря на предвыборные обещания по борьбе с загрязнением, этот подход до сих пор вызывает критику со стороны оппозиции и части общественности.

Законодатели не смогли определить приоритет обсуждения вопроса загрязнения во время недавней сессии парламента, которая завершилась около двух недель назад. Правительство также ввело более строгие ограничения по загрязнению позже, чем в предыдущие годы, что вызвало вопросы относительно задержки.

"Политики не говорят о загрязнении воздуха", — сказал адвокат по вопросам окружающей среды из Нью-Дели Ритвик Дутта. "Постоянное молчание самого правительства относительно решения этого вопроса усилило гнев".

Оппозиционные группы, такие как партия Аам Аадми, которая управляла столицей с 2015 по 2025 год, также обвинили БДП в занижении показателей загрязнения, что правящая партия отрицает.

Главный министр Дели Рекха Гупта обвинила предыдущую администрацию в том, что она не сделала достаточно для решения проблемы плохого качества воздуха. Она сказала, что ее правительству потребуется по меньшей мере 27 месяцев, чтобы достичь результатов.

В то время как Моди продолжает продвигать третью по величине экономику Азии как одну из растущих держав мира, токсичный воздух испортил этот имидж, поскольку туристы и ведущие специалисты все чаще избегают столицы. Компания Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. на этой неделе заявила, что ее финансовый директор ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, связанных с загрязнением города.

Кризис загрязнения воздуха в этом году вызвал заметное возмущение общественности, а жители устроили редкие протесты против загрязнения воздуха в столице. Во время недавнего визита аргентинской футбольной звезды Лионеля Месси в Нью-Дели части толпы скандировали "AQI, AQI", когда главный министр Дели вышел на сцену.

Токсичный смог охватил Нью-Дели: столица Индии снова самый грязный город в мире16.11.23, 16:15 • 28090 просмотров

Добавим

Зимний смог в Нью-Дели вызван сжиганием урожая, петардами, транспортным движением, промышленностью и круглогодичной строительной пылью. В этом сезоне проблема усугубилась после того, как Верховный суд ослабил ограничения на петарды накануне Дивали в октябре — шаг, поддержанный правительством во главе с БДП — даже когда качество воздуха уже ухудшалось.

Средний показатель индекса качества воздуха (AQI), зафиксированный в декабре, составил 350,4, что является самым высоким уровнем с 2018 года, согласно расчетам Bloomberg с использованием официальных данных.

После протестов в ноябре правительство ввело более строгий контроль за загрязнением, включая временное прекращение необязательного строительства и рекомендацию начальным школам проводить занятия онлайн. Однако эти меры не привели к каким-либо улучшениям. Партия Джаната Джаната также прибегла к спорным шагам, таким как искусственный дождь, который мало что изменил.

Антонина Туманова

Новости Мира
Недвижимость
Bloomberg L.P.
Дели
Индия
Нарендра Моди