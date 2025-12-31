Рівень забруднення повітря у столиці Індії найгірший за десятиліття: на адресу партії Моді лунає критика

Цієї зими столиця Індії зафіксувала найгірше забруднення повітря за майже десятиліття, що викликало рідкісні публічні протести та критику партії прем'єр-міністра Нарендри Моді щодо дій у надзвичайній ситуації з якістю повітря, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

У листопаді та грудні, коли забруднення в Нью-Делі зазвичай досягає піку, індекс якості повітря перевищував 300 у 88% днів, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на офіційних даних. Це найвищий відсоток щонайменше з 2017 року. Показник 50 вважається прийнятним, тоді як рівень 300 або вище вважається небезпечним, згідно з даними Агентства з охорони навколишнього середовища США.

Нью-Делі роками бореться із забрудненням повітря, а поєднання спалювання врожаю в сусідніх штатах, заторів на дорогах та холодної погоди робить зимовий смог особливо поганим. Мегаполіс регулярно входить до числа міст з найгіршим повітрям у світі, створюючи серйозну загрозу для здоров'я його 30 мільйонів жителів, особливо дітей.

Погіршення якості повітря цього сезону стало першим випробуванням для партії Моді "Бхаратія Джаната" у її перший рік правління столицею після майже двох десятиліть. Незважаючи на передвиборчі обіцянки щодо боротьби із забрудненням, цей підхід досі викликає критику з боку опозиції та частини громадськості.

Законодавці не змогли визначити пріоритет обговорення питання забруднення під час нещодавньої сесії парламенту, яка завершилася близько двох тижнів тому. Уряд також запровадив суворіші обмеження щодо забруднення пізніше, ніж у попередні роки, що викликало питання щодо затримки.

"Політики не говорять про забруднення повітря", — сказав адвокат з питань довкілля з Нью-Делі Рітвік Дутта. "Постійне мовчання самого уряду щодо вирішення цього питання посилило гнів".

Опозиційні групи, такі як партія Аам Адмі, яка керувала столицею з 2015 по 2025 рік, також звинуватили БДП у заниженні показників забруднення, що правляча партія заперечує.

Головний міністр Делі Рекха Гупта звинуватила попередню адміністрацію у тому, що вона не зробила достатньо для вирішення проблеми поганої якості повітря. Вона сказала, що її уряду потрібно щонайменше 27 місяців, щоб досягти результатів.

У той час, як Моді продовжує просувати третю за величиною економіку Азії як одну з зростаючих держав світу, токсичне повітря зіпсувало цей імідж, оскільки туристи та провідні фахівці все частіше уникають столиці. Компанія Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. цього тижня заявила, що її фінансовий директор пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям, пов'язані із забрудненням міста.

Криза забруднення повітря цього року викликала помітне обурення громадськості, а мешканці влаштували рідкісні протести проти забруднення повітря у столиці. Під час нещодавнього візиту аргентинської футбольної зірки Ліонеля Мессі до Нью-Делі частини натовпу скандували "AQI, AQI", коли головний міністр Делі вийшов на сцену.

Токсичний смог охопив Нью-Делі: столиця Індії знову найбрудніше місто в світі

Додамо

Зимовий смог у Нью-Делі спричинений спалюванням врожаю, петардами, транспортним рухом, промисловістю та цілорічним будівельним пилом. Цього сезону проблема посилилася після того, як Верховний суд послабив обмеження на петарди напередодні Дівалі в жовтні — крок, підтриманий урядом на чолі з БДП — навіть коли якість повітря вже погіршувалася.

Середній показник індексу якості повітря (AQI), зафіксований у грудні, становив 350,4, що є найвищим рівнем з 2018 року, згідно з розрахунками Bloomberg з використанням офіційних даних.

Після протестів у листопаді уряд запровадив суворіший контроль за забрудненням, включаючи тимчасове припинення необов'язкового будівництва та рекомендацію початковим школам проводити заняття онлайн. Однак ці заходи не призвели до жодних покращень. Партія Джаната Джаната також вдалася до суперечливих кроків, таких як штучний дощ, який мало що змінив.