В госдуме рф открыто анонсировали возможные отключения мобильного интернета в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Официальное объяснение классическое — забота о гражданах, чтобы те "спокойно гуляли и праздновали". То есть власть в очередной раз пытается подать ограничение базовых свобод как благо

По данным мониторинговых проектов, в течение 2025 года в регионах россии мобильный интернет отключали более 11 тыс. раз. Отключения происходили в 80 регионах рф, иногда ежедневно.

Новогодние отключения — логическое продолжение этой политики цифрового контроля. Интернет в россии становится все более управляемым, работают только одобренные кремлем ресурсы. Фактически речь идет о фильтрации реальности.

Однако есть и позитив в подобных решениях — если власти рф все же примут решение отключить мобильный интернет, то в новогоднюю ночь мир сможет немного отдохнуть от россиян в сети