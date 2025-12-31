$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 5440 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 11741 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 13567 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 13366 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 13082 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12927 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14574 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27514 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 64977 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 42006 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У рф у новорічну ніч планують відключити мобільний інтернет - ЦПД

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Держдума рф анонсувала можливі відключення мобільного інтернету в новорічну ніч, пояснюючи це турботою про громадян. Протягом 2025 року в регіонах росії мобільний інтернет відключали понад 11 тисяч разів.

У рф у новорічну ніч планують відключити мобільний інтернет - ЦПД

У держдумі рф відкрито анонсували можливі відключення мобільного інтернету в новорічну ніч. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Офіційне пояснення класичне — турбота про громадян, щоб ті "спокійно гуляли й святкували". Тобто влада вчергове намагається подати обмеження базових свобод як благо

- йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових проєктів, протягом 2025 року в регіонах росії мобільний інтернет відключали понад 11 тис. разів. Відключення відбувалися у 80 регіонах рф, подекуди щоденно.

Новорічні відключення — логічне продовження цієї політики цифрового контролю. Інтернет у росії стає дедалі керованішим, працюють лише схвалені кремлем ресурси. Фактично йдеться про фільтрацію реальності. 

Однак є й позитив у подібних рішеннях — якщо влада рф все ж ухвалить рішення відключити мобільний інтернет, то в новорічну ніч світ зможе трохи відпочити від росіян у мережі

- додали у ЦПД.

Інтернет за розкладом кремля: у 25 регіонах рф зв’язок вимикають щодня під приводом "безпеки"25.12.25, 13:21 • 3149 переглядiв

Ольга Розгон

