У рф у новорічну ніч планують відключити мобільний інтернет - ЦПД

У держдумі рф відкрито анонсували можливі відключення мобільного інтернету в новорічну ніч. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Офіційне пояснення класичне — турбота про громадян, щоб ті "спокійно гуляли й святкували". Тобто влада вчергове намагається подати обмеження базових свобод як благо - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових проєктів, протягом 2025 року в регіонах росії мобільний інтернет відключали понад 11 тис. разів. Відключення відбувалися у 80 регіонах рф, подекуди щоденно.

Новорічні відключення — логічне продовження цієї політики цифрового контролю. Інтернет у росії стає дедалі керованішим, працюють лише схвалені кремлем ресурси. Фактично йдеться про фільтрацію реальності.

Однак є й позитив у подібних рішеннях — якщо влада рф все ж ухвалить рішення відключити мобільний інтернет, то в новорічну ніч світ зможе трохи відпочити від росіян у мережі - додали у ЦПД.

Інтернет за розкладом кремля: у 25 регіонах рф зв’язок вимикають щодня під приводом "безпеки"