У рф у новорічну ніч планують відключити мобільний інтернет - ЦПД
Київ • УНН
Держдума рф анонсувала можливі відключення мобільного інтернету в новорічну ніч, пояснюючи це турботою про громадян. Протягом 2025 року в регіонах росії мобільний інтернет відключали понад 11 тисяч разів.
У держдумі рф відкрито анонсували можливі відключення мобільного інтернету в новорічну ніч. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Офіційне пояснення класичне — турбота про громадян, щоб ті "спокійно гуляли й святкували". Тобто влада вчергове намагається подати обмеження базових свобод як благо
За даними моніторингових проєктів, протягом 2025 року в регіонах росії мобільний інтернет відключали понад 11 тис. разів. Відключення відбувалися у 80 регіонах рф, подекуди щоденно.
Новорічні відключення — логічне продовження цієї політики цифрового контролю. Інтернет у росії стає дедалі керованішим, працюють лише схвалені кремлем ресурси. Фактично йдеться про фільтрацію реальності.
Однак є й позитив у подібних рішеннях — якщо влада рф все ж ухвалить рішення відключити мобільний інтернет, то в новорічну ніч світ зможе трохи відпочити від росіян у мережі
