Интернет по расписанию кремля: в 25 регионах рф связь отключают ежедневно под предлогом "безопасности"
Киев • УНН
В течение 2025 года мобильный интернет отключали более 11 тысяч раз в 80 регионах рф, в 25 из них – ежедневно. Власти объясняют это требованиями безопасности, но настоящая цель – постепенная цифровая изоляция россии.
В течение 2025 года россиянам в разных регионах отключали мобильный интернет более 11 тысяч раз. Отключения происходили в 80 регионах рф, а в 25 из них – ежедневно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.
Примечательно, что в регионах Северного Кавказа, где высок риск массового недовольства людей, отключения происходили гораздо реже, чем в соседних регионах рф, москве и санкт-петербурге.
В конце 2025 года отключения мобильного интернета в РФ стали обыденностью, которую власти РФ объясняют требованиями безопасности.
Впрочем, на самом деле главная цель отключений – постепенная цифровая изоляция россии. Ведь в последнее время во время отключений сервисы из одобренного Кремлем и подконтрольного государству так называемого "белого списка" остаются доступными, - утверждают в центре противодействия дезинформации.
А также, добавляют:
"Эти отключения – часть системных усилий властей рф по лишению россиян доступа к независимым источникам информации. Параллельно правительство запрещает в стране неподконтрольные властям мессенджеры, другие онлайн-сервисы и даже игры. Все делается для того, чтобы в итоге россияне имели доступ только к пропагандистскому контенту".
Напомним
