Интернет по расписанию кремля: в 25 регионах рф связь отключают ежедневно под предлогом "безопасности"

В течение 2025 года россиянам в разных регионах отключали мобильный интернет более 11 тысяч раз. Отключения происходили в 80 регионах рф, а в 25 из них – ежедневно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Примечательно, что в регионах Северного Кавказа, где высок риск массового недовольства людей, отключения происходили гораздо реже, чем в соседних регионах рф, москве и санкт-петербурге. - говорится в сообщении.

В конце 2025 года отключения мобильного интернета в РФ стали обыденностью, которую власти РФ объясняют требованиями безопасности.

Впрочем, на самом деле главная цель отключений – постепенная цифровая изоляция россии. Ведь в последнее время во время отключений сервисы из одобренного Кремлем и подконтрольного государству так называемого "белого списка" остаются доступными, - утверждают в центре противодействия дезинформации.

"Эти отключения – часть системных усилий властей рф по лишению россиян доступа к независимым источникам информации. Параллельно правительство запрещает в стране неподконтрольные властям мессенджеры, другие онлайн-сервисы и даже игры. Все делается для того, чтобы в итоге россияне имели доступ только к пропагандистскому контенту".

