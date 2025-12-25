Интернет по расписанию кремля: в 25 регионах рф связь отключают ежедневно под предлогом "безопасности"

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 3206 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 6488 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 10545 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 9952 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 10284 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10686 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41157 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 59626 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31213 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48172 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
64%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 17090 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 22891 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 10747 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 9264 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 7584 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 3210 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41157 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 30278 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 59627 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48172 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 3262 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 4880 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 7610 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 17732 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 29173 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Интернет по расписанию кремля: в 25 регионах рф связь отключают ежедневно под предлогом "безопасности"

Киев • УНН

 • 346 просмотра

В течение 2025 года мобильный интернет отключали более 11 тысяч раз в 80 регионах рф, в 25 из них – ежедневно. Власти объясняют это требованиями безопасности, но настоящая цель – постепенная цифровая изоляция россии.

Интернет по расписанию кремля: в 25 регионах рф связь отключают ежедневно под предлогом "безопасности"

В течение 2025 года россиянам в разных регионах отключали мобильный интернет более 11 тысяч раз. Отключения происходили в 80 регионах рф, а в 25 из них – ежедневно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Примечательно, что в регионах Северного Кавказа, где высок риск массового недовольства людей, отключения происходили гораздо реже, чем в соседних регионах рф, москве и санкт-петербурге.

- говорится в сообщении.

В конце 2025 года отключения мобильного интернета в РФ стали обыденностью, которую власти РФ объясняют требованиями безопасности.

Впрочем, на самом деле главная цель отключений – постепенная цифровая изоляция россии. Ведь в последнее время во время отключений сервисы из одобренного Кремлем и подконтрольного государству так называемого "белого списка" остаются доступными, - утверждают в центре противодействия дезинформации.

А также, добавляют:

"Эти отключения – часть системных усилий властей рф по лишению россиян доступа к независимым источникам информации. Параллельно правительство запрещает в стране неподконтрольные властям мессенджеры, другие онлайн-сервисы и даже игры. Все делается для того, чтобы в итоге россияне имели доступ только к пропагандистскому контенту".

Напомним

Накануне Рождества работа национальной почтовой службы Франции La Poste была парализована масштабной DDoS-атакой. Ответственность взяла пророссийская хакерская группировка Noname057.

Алла Киосак

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Франция