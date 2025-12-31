$42.390.17
Эксклюзив
15:05 • 208 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 6794 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 12833 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 14489 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 14212 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 13787 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13266 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 14840 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 27947 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 66064 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Заболеваемость ОРВИ снизилась: в одной области превышен эпидпорог, в 15 - циркуляция гриппа

Киев • УНН

 • 160 просмотра

За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 120 764 новых случая ОРВИ, что на 12,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Превышение эпидпорога наблюдается только во Львовской области, тогда как в большинстве регионов заболеваемость остается на фоновом уровне.

Заболеваемость ОРВИ снизилась: в одной области превышен эпидпорог, в 15 - циркуляция гриппа

Заболеваемость ОРВИ преимущественно сохраняется на фоновом уровне, низкое превышение эпидпорога только на Львовщине, за прошедшую неделю заболеваемость уменьшилась на 12,7% - 120 764 новых случая, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в среду, пишет УНН.

Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной - наблюдается фоновый уровень заболеваемости в большинстве регионов Украины, кроме Львовской области, где зафиксирован низкий уровень превышения эпидпорога

- сообщили в ЦОЗ.

Детали

По данным ЦОЗ, за неделю с 22 по 28 декабря ОРВИ в Украине заболело 120 764 человека (51 110 взрослых и 69 654 ребенка до 17 лет), что на 12,7% меньше аналогичного показателя на прошлой неделе. Госпитализировано было 3894 пациента с ОРВИ, из них детей - 2376.  

"В 15 (60%) регионах установлена циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о широком географическом распространении вирусов гриппа в Украине", - указано в отчете ЦОЗ.

Заболеваемость COVID-19: за неделю заболели 272 человека (на 26,9% меньше, чем неделей ранее). 

В течение отчетной недели зарегистрировано 5 летальных случаев среди лиц, имевших положительный результат теста на COVID-19, указали в ЦОЗ.

В Киеве снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но по COVID несколько возросла29.12.25, 16:28 • 3757 просмотров

Ситуация с начала эпидсезона

По данным ЦОЗ, в течение эпидемического сезона, с 29 сентября по 28 декабря 2025 года, ОРВИ переболело 1 593 437 человек (4,5% от населения страны), что на 5,6% больше аналогичного периода сезона 2024-2025 годов. Среди общего количества пациентов с ОРВИ по результатам тестирования установлено 18 938 случаев заболевания COVID-19 – 1,2% от общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ.

"С начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 94 случая", - говорится в отчете ЦОЗ.

Юлия Шрамко

Здоровье
Львовская область
Украина