Заболеваемость ОРВИ снизилась: в одной области превышен эпидпорог, в 15 - циркуляция гриппа
За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 120 764 новых случая ОРВИ, что на 12,7% меньше, чем на предыдущей неделе. Превышение эпидпорога наблюдается только во Львовской области, тогда как в большинстве регионов заболеваемость остается на фоновом уровне.
Заболеваемость ОРВИ преимущественно сохраняется на фоновом уровне, низкое превышение эпидпорога только на Львовщине, за прошедшую неделю заболеваемость уменьшилась на 12,7% - 120 764 новых случая, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в среду, пишет УНН.
Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной - наблюдается фоновый уровень заболеваемости в большинстве регионов Украины, кроме Львовской области, где зафиксирован низкий уровень превышения эпидпорога
По данным ЦОЗ, за неделю с 22 по 28 декабря ОРВИ в Украине заболело 120 764 человека (51 110 взрослых и 69 654 ребенка до 17 лет), что на 12,7% меньше аналогичного показателя на прошлой неделе. Госпитализировано было 3894 пациента с ОРВИ, из них детей - 2376.
"В 15 (60%) регионах установлена циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о широком географическом распространении вирусов гриппа в Украине", - указано в отчете ЦОЗ.
Заболеваемость COVID-19: за неделю заболели 272 человека (на 26,9% меньше, чем неделей ранее).
В течение отчетной недели зарегистрировано 5 летальных случаев среди лиц, имевших положительный результат теста на COVID-19, указали в ЦОЗ.
Ситуация с начала эпидсезона
По данным ЦОЗ, в течение эпидемического сезона, с 29 сентября по 28 декабря 2025 года, ОРВИ переболело 1 593 437 человек (4,5% от населения страны), что на 5,6% больше аналогичного периода сезона 2024-2025 годов. Среди общего количества пациентов с ОРВИ по результатам тестирования установлено 18 938 случаев заболевания COVID-19 – 1,2% от общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ.
"С начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 94 случая", - говорится в отчете ЦОЗ.