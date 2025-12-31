Захворюваність на ГРВІ зменшилася: в одній області перевищено епідпоріг, у 15 - циркуляція грипу

Захворюваність на ГРВІ переважно зберігається на фоновому рівні, низьке перевищення епідпорогу лише на Львівщині, за минулий тиждень захворюваність зменшилася на 12,7% - 120 764 нових випадків, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у середу, пише УНН.

Ситуація з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні залишається стабільною - спостерігається фоновий рівень захворюваності в більшості регіонів України, крім Львівської області, де зафіксовано низький рівень перевищення епідпорога - повідомили у ЦГЗ.

Деталі

За даними ЦГЗ, за тиждень з 22 до 28 грудня на ГРВІ в Україні захворіло 120 764 людини (51 110 дорослих і 69 654 дитини до 17 років), що на 12,7% менше за аналогічний показник минулого тижня. Госпіталізовано було 3894 пацієнти з ГРВІ, з них дітей - 2376.

"У 15 (60%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про широке географічне поширення вірусів грипу в Україні", - вказано у звіті ЦГЗ.

Захворюваність на COVID-19: за тиждень захворіли 272 людини (на 26,9% менше, ніж тижнем раніше).

Протягом звітного тижня зареєстровано 5 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, вказали у ЦГЗ.

У Києві зниження захворюваності на грип та ГРВІ, але на COVID дещо зросла

Ситуація з початку епідсезону

За даними ЦГЗ, протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 28 грудня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 1 593 437 осіб (4,5% від населення країни), що на 5,6% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 18 938 випадків захворювання на COVID-19 – 1,2% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ.

"З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 94 випадки", - ідеться у звіті ЦГЗ.