У Києві зниження захворюваності на грип та ГРВІ, але на COVID дещо зросла

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:12 • 304 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 6778 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 9462 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 16640 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 33968 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53806 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58315 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51391 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40308 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43905 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 26319 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 17819 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху09:45 • 21312 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 12651 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 9244 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 9496 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 12772 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 136730 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 181277 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 100523 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 17924 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33431 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 43947 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 136730 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 44245 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

У Києві зниження захворюваності на грип та ГРВІ, але на COVID дещо зросла

Київ • УНН

 • 970 перегляди

У Києві за тиждень зареєстровано 10 079 нових випадків грипу та ГРВІ, що на 6% менше, ніж тижнем раніше. При цьому кількість хворих на COVID-19 зросла на понад 20%, досягнувши 28 дорослих осіб, з трьома летальними випадками.

У Києві зниження захворюваності на грип та ГРВІ, але на COVID дещо зросла

За тиждень у Києві зареєстрували 10 079 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, що менше на 6%, ніж тижнем раніше, при цьому на COVID-19 захворіли 28 дорослих осіб, що на понад 20% більше проти показника тижнем раніше, повідомили в КМДА у понеділок, пише УНН.

 У столиці за 52-й тиждень 2025 року зареєстрували 10 079 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19

- вказали у КМДА з посиланням на дані ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Показник захворюваності, як зазначається, становив 341,4, що на 37,8% нижче середнього рівня інтенсивності.

За звітний тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 6,2% – за рахунок дорослого та дитячого населення

- ідеться у повідомленні.

Зокрема, як вказано, захворіли 6 186 дітей (61,4% від усіх хворих) і 3 893 дорослих. Серед школярів зареєстровано 3 498 випадків.

На COVID-19 захворіли 28 дорослих осіб. Тоді як тижнем раніше було 23 особи, зокрема 2 дітей до 17 років.

До медичних закладів, за повідомленням, госпіталізували 190 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 140 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 14 дорослих осіб.

Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебували 3 дорослих, хворих на COVID-19.

"За тиждень зареєстровано 3 летальні випадки від ускладнень COVID-19", - повідомили у КМДА.

Захворюваність на ГРВІ зросла: у трьох областях перевищено епідпоріг, у майже половині - циркуляція грипу24.12.25, 11:14 • 3043 перегляди

Юлія Шрамко

КиївЗдоров'я
Київська міська державна адміністрація
Київ