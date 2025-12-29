У Києві зниження захворюваності на грип та ГРВІ, але на COVID дещо зросла

У Києві за тиждень зареєстровано 10 079 нових випадків грипу та ГРВІ, що на 6% менше, ніж тижнем раніше. При цьому кількість хворих на COVID-19 зросла на понад 20%, досягнувши 28 дорослих осіб, з трьома летальними випадками.

За тиждень у Києві зареєстрували 10 079 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, що менше на 6%, ніж тижнем раніше, при цьому на COVID-19 захворіли 28 дорослих осіб, що на понад 20% більше проти показника тижнем раніше, повідомили в КМДА у понеділок, пише УНН. У столиці за 52-й тиждень 2025 року зареєстрували 10 079 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19 - вказали у КМДА з посиланням на дані ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ». Показник захворюваності, як зазначається, становив 341,4, що на 37,8% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності знизився порівняно з попереднім тижнем на 6,2% – за рахунок дорослого та дитячого населення - ідеться у повідомленні. Зокрема, як вказано, захворіли 6 186 дітей (61,4% від усіх хворих) і 3 893 дорослих. Серед школярів зареєстровано 3 498 випадків. На COVID-19 захворіли 28 дорослих осіб. Тоді як тижнем раніше було 23 особи, зокрема 2 дітей до 17 років. До медичних закладів, за повідомленням, госпіталізували 190 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 140 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 14 дорослих осіб. Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебували 3 дорослих, хворих на COVID-19. "За тиждень зареєстровано 3 летальні випадки від ускладнень COVID-19", - повідомили у КМДА.