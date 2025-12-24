Захворюваність на ГРВІ зросла: у трьох областях перевищено епідпоріг, у майже половині - циркуляція грипу

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 2144 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 20614 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 38703 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 49924 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 58192 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 38315 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 45076 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21662 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19001 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24485 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.1м/с
62%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 17376 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 12862 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 7864 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 13599 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 5262 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 49931 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 31903 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 58199 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 45080 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 100654 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Джо Байден
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 3702 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 28401 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 26322 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 29607 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 31576 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Золото

Захворюваність на ГРВІ зросла: у трьох областях перевищено епідпоріг, у майже половині - циркуляція грипу

Київ • УНН

 • 84 перегляди

В Україні за тиждень з 15 до 21 грудня на ГРВІ захворіло 138 409 осіб, що на 3,1% більше, ніж минулого тижня. Івано-Франківська, Житомирська та Львівська області перевищили епідемічний поріг низького рівня.

Захворюваність на ГРВІ зросла: у трьох областях перевищено епідпоріг, у майже половині - циркуляція грипу

Захворюваність на ГРВІ переважно зберігається на фоновому рівні, у трьох областях при цьому - перевищення епідемічного порогу низького рівня, за минулий тиждень захворюваність зросла на 3,1% - 138 409 нових випадків, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у середу, пише УНН.

Ситуація з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні залишається стабільною - спостерігається фоновий рівень захворюваності в більшості регіонів України, крім Івано-Франківської, Житомирської та Львівської областей, де зафіксовано перевищення епідпорогу низького рівня

- вказали у ЦГЗ.

Деталі

За тиждень з 15 до 21 грудня на ГРВІ в Україні захворіло 138 409 людей (54 727 дорослих і 83 682 дитини до 17 років), "що на 3,1% більше за аналогічний показник минулого тижня". Госпіталізовано було 3971 пацієнта з ГРВІ, з них дітей - 2330.  

Як зазначається, "у 12 (48%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про регіональне географічне поширення вірусів грипу в Україні".

Захворюваність на COVID-19: за тиждень захворіли 372 людини (на 19,4% менше, ніж тижнем раніше).  

"Протягом звітного тижня зареєстровано 5 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19", - ідеться у звіті.

Ситуація з початку епідсезону

Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 21 грудня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 1 472 673 особи (4,1% від населення країни), що на 4,5% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 18 666 випадків захворювання на COVID-19 - 1,3% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ.

"З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 88 випадків", - сказано у звіті.

У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень понад 10 тисяч нових випадків22.12.25, 16:44 • 3150 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Львівська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Україна