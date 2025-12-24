Захворюваність на ГРВІ зросла: у трьох областях перевищено епідпоріг, у майже половині - циркуляція грипу
В Україні за тиждень з 15 до 21 грудня на ГРВІ захворіло 138 409 осіб, що на 3,1% більше, ніж минулого тижня. Івано-Франківська, Житомирська та Львівська області перевищили епідемічний поріг низького рівня.
Захворюваність на ГРВІ переважно зберігається на фоновому рівні, у трьох областях при цьому - перевищення епідемічного порогу низького рівня, за минулий тиждень захворюваність зросла на 3,1% - 138 409 нових випадків, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у середу, пише УНН.
Ситуація з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні залишається стабільною - спостерігається фоновий рівень захворюваності в більшості регіонів України, крім Івано-Франківської, Житомирської та Львівської областей, де зафіксовано перевищення епідпорогу низького рівня
Деталі
За тиждень з 15 до 21 грудня на ГРВІ в Україні захворіло 138 409 людей (54 727 дорослих і 83 682 дитини до 17 років), "що на 3,1% більше за аналогічний показник минулого тижня". Госпіталізовано було 3971 пацієнта з ГРВІ, з них дітей - 2330.
Як зазначається, "у 12 (48%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про регіональне географічне поширення вірусів грипу в Україні".
Захворюваність на COVID-19: за тиждень захворіли 372 людини (на 19,4% менше, ніж тижнем раніше).
"Протягом звітного тижня зареєстровано 5 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19", - ідеться у звіті.
Ситуація з початку епідсезону
Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 21 грудня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 1 472 673 особи (4,1% від населення країни), що на 4,5% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 18 666 випадків захворювання на COVID-19 - 1,3% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ.
"З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 88 випадків", - сказано у звіті.
