У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень понад 10 тисяч нових випадків
Київ • УНН
У Києві за 51-й тиждень 2025 року зареєстровано 10 744 нові випадки захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Захворіли 6 673 дитини та 4 071 дорослий, госпіталізовано 143 особи з грипом/ГРВІ та 15 з COVID-19.
У Києв за тиждень зріс рівень захворювання на грип і ГРВІ. Як повідомили у ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" захворіли 6 673 дитини (62,1% від усіх хворих) і 4 071 дорослий, передає УНН.
У столиці за 51-й тиждень 2025 року зареєстровано 10 744 нові випадки захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19
Показник захворюваності склав 363,9, що на 33,7% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 4,9% – за рахунок дитячого і дорослого населення.
Зокрема, захворіли 6 673 дитини (62,1% від усіх хворих) і 4 071 дорослий.
Серед школярів зареєстровано 3 420 випадків.
Додамо
За даними столичного центру контролю та профілактики хвороб, на COVID-19 захворіли 23 особи, зокрема 2 дітей до 17 років.
До медичних закладів госпіталізували 143 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 99 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 15 осіб, серед них – 1 дитина. Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебував 1 дорослий хворий на COVID-19 - йдеться у повідомленні.
Крім того, за тиждень зареєстровано 1 летальний випадок від ускладнень COVID-19.
