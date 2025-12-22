У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень понад 10 тисяч нових випадків

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 1036 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 2356 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 6856 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 10687 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 12192 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 14763 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 14128 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12146 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11469 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8330 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 37587 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 20971 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 23193 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 17737 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 13726 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 1040 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 13871 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 53610 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 75679 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 109930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Олександр Більчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 384 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 23346 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 21118 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 31044 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 31943 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Forbes

У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень понад 10 тисяч нових випадків

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Києві за 51-й тиждень 2025 року зареєстровано 10 744 нові випадки захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Захворіли 6 673 дитини та 4 071 дорослий, госпіталізовано 143 особи з грипом/ГРВІ та 15 з COVID-19.

У Києві зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: за тиждень понад 10 тисяч нових випадків

У Києв за тиждень зріс рівень захворювання на грип і ГРВІ. Як повідомили у ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" захворіли 6 673 дитини (62,1% від усіх хворих) і 4 071 дорослий, передає УНН.

У столиці за 51-й тиждень 2025 року зареєстровано 10 744 нові випадки захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19 

- зазначено у повідомленні.

Показник захворюваності склав 363,9, що на 33,7% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 4,9% – за рахунок дитячого і дорослого населення.

Зокрема, захворіли 6 673 дитини (62,1% від усіх хворих) і 4 071 дорослий.

Серед школярів зареєстровано 3 420 випадків.

Додамо

За даними столичного центру контролю та профілактики хвороб, на COVID-19 захворіли 23 особи, зокрема 2 дітей до 17 років.

До медичних закладів госпіталізували 143 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 99 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 15 осіб, серед них – 1 дитина. Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебував 1 дорослий хворий на COVID-19 - йдеться у повідомленні.

Крім того, за тиждень зареєстровано 1 летальний випадок від ускладнень COVID-19.

У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків грипу та ГРВІ15.12.25, 14:40 • 2858 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївЗдоров'я
Київ