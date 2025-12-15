У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків грипу та ГРВІ

У столиці за тиждень зареєстровано 10 238 нових випадків захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ". Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, пише УНН.

Показник захворюваності склав 346,8, що на 36,8% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 4,7% – за рахунок дитячого і дорослого населення - йдеться у повідомленні.

Зокрема, захворіли 6 312 дітей (61,7% від усіх хворих) і 3 926 дорослих. Серед школярів зареєстровано 3 803 випадки. На COVID-19 захворіло 42 особи, зокрема 10 дітей до 17 років.

До медичних закладів госпіталізували 160 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 116 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 25 осіб, серед них – 1 дитина.

Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебували 2 дорослих хворих на COVID-19.

За тиждень не зареєстровано летальних випадків від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо

В Україні після місячного дефіциту вакцина проти грипу почала знову з'являтися в приватних клініках та аптеках. Доступні вакцини "Ваксигрип Тетра" та "Джісі Флю", обсяги поставок яких були меншими, ніж зазвичай.