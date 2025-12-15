$42.190.08
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 6680 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 11432 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 13798 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 16257 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 16592 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 17698 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24124 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 32766 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28760 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків грипу та ГРВІ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

За тиждень у Києві зареєстровано 10 238 нових випадків грипу та ГРВІ, включаючи COVID-19, що на 4,7% більше, ніж минулого тижня. Госпіталізовано 160 хворих на грип та ГРВІ, а також 25 осіб з COVID-19.

У Києві за тиждень зафіксували понад 10 тис. нових випадків грипу та ГРВІ

У столиці за тиждень зареєстровано 10 238 нових випадків захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ". Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, пише УНН.

Показник захворюваності склав 346,8, що на 36,8% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 4,7% – за рахунок дитячого і дорослого населення

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, захворіли 6 312 дітей (61,7% від усіх хворих) і 3 926 дорослих. Серед школярів зареєстровано 3 803 випадки. На COVID-19 захворіло 42 особи, зокрема 10 дітей до 17 років.

До медичних закладів госпіталізували 160 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 116 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізували 25 осіб, серед них – 1 дитина.

Протягом тижня у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебували 2 дорослих хворих на COVID-19.

За тиждень не зареєстровано летальних випадків від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо

В Україні після місячного дефіциту вакцина проти грипу почала знову з'являтися в приватних клініках та аптеках. Доступні вакцини "Ваксигрип Тетра" та "Джісі Флю", обсяги поставок яких були меншими, ніж зазвичай.

Ольга Розгон

КиївЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Київська міська державна адміністрація
Київ