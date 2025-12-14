$42.270.00
Ексклюзив
10:14 • 8 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 24881 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 48268 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден "тіньового флоту" рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 34921 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці
13 грудня, 13:58 • 34860 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 29450 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 18698 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18354 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16105 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14149 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВС
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу

Київ • УНН

 • 8 перегляди

В Україні після місячного дефіциту вакцина проти грипу почала знову з'являтися в приватних клініках та аптеках. Доступні вакцини "Ваксигрип Тетра" та "Джісі Флю", обсяги поставок яких були меншими, ніж зазвичай.

В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу

Після того, як понад місяц в Україні був дефіцит вакцини проти грипу, вона знову почала зʼявлятися в приватних клініках. До приватних медичних закладів почала надходити вакцина проти групи. Це УНН підтвердили у двох столичних лікувальних мережах.

Деталі

В Україну використовують дві вакцини: "Ваксигрип Тетра" від компанії Sanofi та "Джісі Флю" виробництва Biopharma Corp.

Але цьогоріч обсяги поставлених вакцин були меншими ніж зазвичай і вже у жовтні виник дефіцит.

Як пояснили у МОЗ обсяги постачання вакцини проти грипу регулюються приватними постачальниками, адже це щеплення не є обовʼязковим. Крім того, з наступного року світ переходить з чотиривалентних на тривалентні вакцини і загальний обсяг вакцин, які були вироблені на епідсезон 2025-2026 році в був дещо меншим.

Слід додати, що в деяких аптеках вакцини теж почала зʼявлятися у продажі.

Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N211.12.25, 20:32 • 8495 переглядiв

Лілія Подоляк

Здоров'я
Аптека
Україна