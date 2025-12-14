В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
Київ • УНН
В Україні після місячного дефіциту вакцина проти грипу почала знову з'являтися в приватних клініках та аптеках. Доступні вакцини "Ваксигрип Тетра" та "Джісі Флю", обсяги поставок яких були меншими, ніж зазвичай.
Після того, як понад місяц в Україні був дефіцит вакцини проти грипу, вона знову почала зʼявлятися в приватних клініках. До приватних медичних закладів почала надходити вакцина проти групи. Це УНН підтвердили у двох столичних лікувальних мережах.
Деталі
В Україну використовують дві вакцини: "Ваксигрип Тетра" від компанії Sanofi та "Джісі Флю" виробництва Biopharma Corp.
Але цьогоріч обсяги поставлених вакцин були меншими ніж зазвичай і вже у жовтні виник дефіцит.
Як пояснили у МОЗ обсяги постачання вакцини проти грипу регулюються приватними постачальниками, адже це щеплення не є обовʼязковим. Крім того, з наступного року світ переходить з чотиривалентних на тривалентні вакцини і загальний обсяг вакцин, які були вироблені на епідсезон 2025-2026 році в був дещо меншим.
Слід додати, що в деяких аптеках вакцини теж почала зʼявлятися у продажі.
