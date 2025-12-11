Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N2

Десятки країн на всіх континентах накрила нова хвиля грипу, головним винуватцем якої став новий, особливо небезпечний штам H3N2. Цей варіант вірусу, вперше виявлений в Австралії та Новій Зеландії, вже зафіксований у понад 30 країнах світу. Про це йдеться у матеріалі BBC, пише УНН.

Деталі

Оскільки цей штам рідко зустрічався раніше, люди мають недостатній імунітет до нього. Директор Центру еволюції патогенів при Кембриджському університеті Дерек Сміт пояснив, що H3N2 зазнав семи суттєвих мутацій. Професор Сміт прогнозує, що вірус "майже напевно прокотиться по всьому світу".

Хоча симптоми можуть бути не важчими за звичайний грип (раптовий жар, біль у тілі, слабкість), велика кількість людей без імунітету збільшує ризик масового зараження. Директор Всесвітнього центру грипу Нікола Льюїс висловила занепокоєння: "Такого вірусу ми давно не бачили. Незвичайна динаміка".

У Великій Британії спостерігається різке зростання госпіталізацій: в Англії на початку грудня щодня зверталися до лікарень у середньому 2660 осіб із грипом, і прогнозується, що до 14 грудня ця кількість може зрости до 5-8 тисяч на день. У багатьох британських лікарнях і школах вже запровадили обов’язкове носіння масок.

Чим небезпечний новий штам грипу H3N2?

Мутація вірусу H3N2 є значною, тому в більшості населення немає стійкого імунітету. Це означає, що, хоча симптоми можуть бути стандартними, заразитися може значно більша кількість людей. Для літніх та ослаблених осіб цей вірус, як і будь-який грип, може бути смертельним.

