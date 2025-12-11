$42.280.10
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 5896 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 12181 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 15689 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 21927 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 16265 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 18429 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 15987 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16337 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16715 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N2

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Нова хвиля грипу, викликана штамом H3N2, охопила десятки країн. Вірус, що зазнав семи мутацій, поширився у понад 30 країнах, що викликає занепокоєння медиків.

Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N2

Десятки країн на всіх континентах накрила нова хвиля грипу, головним винуватцем якої став новий, особливо небезпечний штам H3N2. Цей варіант вірусу, вперше виявлений в Австралії та Новій Зеландії, вже зафіксований у понад 30 країнах світу. Про це йдеться у матеріалі BBC, пише УНН.

Деталі

Оскільки цей штам рідко зустрічався раніше, люди мають недостатній імунітет до нього. Директор Центру еволюції патогенів при Кембриджському університеті Дерек Сміт пояснив, що H3N2 зазнав семи суттєвих мутацій. Професор Сміт прогнозує, що вірус "майже напевно прокотиться по всьому світу".

"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10.12.25, 19:55 • 51088 переглядiв

Хоча симптоми можуть бути не важчими за звичайний грип (раптовий жар, біль у тілі, слабкість), велика кількість людей без імунітету збільшує ризик масового зараження. Директор Всесвітнього центру грипу Нікола Льюїс висловила занепокоєння: "Такого вірусу ми давно не бачили. Незвичайна динаміка".

У Великій Британії спостерігається різке зростання госпіталізацій: в Англії на початку грудня щодня зверталися до лікарень у середньому 2660 осіб із грипом, і прогнозується, що до 14 грудня ця кількість може зрости до 5-8 тисяч на день. У багатьох британських лікарнях і школах вже запровадили обов’язкове носіння масок.

Чим небезпечний новий штам грипу H3N2?

Мутація вірусу H3N2 є значною, тому в більшості населення немає стійкого імунітету. Це означає, що, хоча симптоми можуть бути стандартними, заразитися може значно більша кількість людей. Для літніх та ослаблених осіб цей вірус, як і будь-який грип, може бути смертельним.

У чотирьох країнах спалахи невиліковної хвороби, що передається комарами: у CDC попередили мандрівників10.12.25, 08:54 • 4696 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Англія