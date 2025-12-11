По миру распространяется новая волна гриппа: медики обеспокоены штаммом H3N2

$42.280.10
ukenru
17:49 • 2144 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 5830 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 12157 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 15657 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 21900 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 16255 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 18422 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 15983 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16331 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16710 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
2 из 3 российских баллистических ракет и 83 из 151 дрона обезвредили над Украиной, основной удар рф - по Кременчугу11 декабря, 08:39 • 3756 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 20347 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 20208 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 34007 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 18722 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
13:44 • 21901 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 34198 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 08:43 • 39608 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 51075 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 52239 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 20332 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 27814 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 33380 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 29220 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 37990 просмотра
По миру распространяется новая волна гриппа: медики обеспокоены штаммом H3N2

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Новая волна гриппа, вызванная штаммом H3N2, охватила десятки стран. Вирус, претерпевший семь мутаций, распространился более чем в 30 странах, что вызывает беспокойство медиков.

По миру распространяется новая волна гриппа: медики обеспокоены штаммом H3N2

Десятки стран на всех континентах накрыла новая волна гриппа, главным виновником которой стал новый, особо опасный штамм H3N2. Этот вариант вируса, впервые обнаруженный в Австралии и Новой Зеландии, уже зафиксирован в более чем 30 странах мира. Об этом говорится в материале BBC, пишет УНН.

Детали

Поскольку этот штамм редко встречался ранее, люди имеют недостаточный иммунитет к нему. Директор Центра эволюции патогенов при Кембриджском университете Дерек Смит объяснил, что H3N2 претерпел семь существенных мутаций. Профессор Смит прогнозирует, что вирус "почти наверняка прокатится по всему миру".

"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10.12.25, 19:55 • 51071 просмотр

Хотя симптомы могут быть не тяжелее обычного гриппа (внезапный жар, боль в теле, слабость), большое количество людей без иммунитета увеличивает риск массового заражения. Директор Всемирного центра гриппа Никола Льюис выразила обеспокоенность: "Такого вируса мы давно не видели. Необычная динамика".

В Великобритании наблюдается резкий рост госпитализаций: в Англии в начале декабря ежедневно обращались в больницы в среднем 2660 человек с гриппом, и прогнозируется, что к 14 декабря это количество может вырасти до 5-8 тысяч в день. Во многих британских больницах и школах уже ввели обязательное ношение масок.

Чем опасен новый штамм гриппа H3N2?

Мутация вируса H3N2 является значительной, поэтому у большинства населения нет стойкого иммунитета. Это означает, что, хотя симптомы могут быть стандартными, заразиться может значительно большее количество людей. Для пожилых и ослабленных лиц этот вирус, как и любой грипп, может быть смертельным.

В четырех странах вспышки неизлечимой болезни, передающейся комарами: в CDC предупредили путешественников10.12.25, 08:54 • 4696 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Англия