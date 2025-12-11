По миру распространяется новая волна гриппа: медики обеспокоены штаммом H3N2
Киев • УНН
Новая волна гриппа, вызванная штаммом H3N2, охватила десятки стран. Вирус, претерпевший семь мутаций, распространился более чем в 30 странах, что вызывает беспокойство медиков.
Десятки стран на всех континентах накрыла новая волна гриппа, главным виновником которой стал новый, особо опасный штамм H3N2. Этот вариант вируса, впервые обнаруженный в Австралии и Новой Зеландии, уже зафиксирован в более чем 30 странах мира. Об этом говорится в материале BBC, пишет УНН.
Детали
Поскольку этот штамм редко встречался ранее, люди имеют недостаточный иммунитет к нему. Директор Центра эволюции патогенов при Кембриджском университете Дерек Смит объяснил, что H3N2 претерпел семь существенных мутаций. Профессор Смит прогнозирует, что вирус "почти наверняка прокатится по всему миру".
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10.12.25, 19:55 • 51071 просмотр
Хотя симптомы могут быть не тяжелее обычного гриппа (внезапный жар, боль в теле, слабость), большое количество людей без иммунитета увеличивает риск массового заражения. Директор Всемирного центра гриппа Никола Льюис выразила обеспокоенность: "Такого вируса мы давно не видели. Необычная динамика".
В Великобритании наблюдается резкий рост госпитализаций: в Англии в начале декабря ежедневно обращались в больницы в среднем 2660 человек с гриппом, и прогнозируется, что к 14 декабря это количество может вырасти до 5-8 тысяч в день. Во многих британских больницах и школах уже ввели обязательное ношение масок.
Чем опасен новый штамм гриппа H3N2?
Мутация вируса H3N2 является значительной, поэтому у большинства населения нет стойкого иммунитета. Это означает, что, хотя симптомы могут быть стандартными, заразиться может значительно большее количество людей. Для пожилых и ослабленных лиц этот вирус, как и любой грипп, может быть смертельным.
В четырех странах вспышки неизлечимой болезни, передающейся комарами: в CDC предупредили путешественников10.12.25, 08:54 • 4696 просмотров