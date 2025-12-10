"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 1324 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 4028 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 4480 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 9738 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 15117 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 16613 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 17658 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 22837 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 16795 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14495 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 17248 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 19906 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 13689 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 7842 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 12328 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 284 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 4948 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 12447 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 22835 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 26757 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 7162 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 7996 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 7732 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 13797 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 27777 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
ChatGPT
Опалення

"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в Дії на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоровʼя.

"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись

Уряд затвердив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+". Вона запрацює вже з 1 січня та дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням. У МОЗ роз'яснили про які хвороби йдеться, а також - що входитиме до скринінгу, передає УНН.

У МОЗ зазначають, що серцево-судинні захворювання та цукровий діабет — це хвороби, що чи не найбільше впливають на погіршення якості життя українців. А велика війна "б’є" по нашому ментальному здоров’ю так сильно, як ніколи раніше. Надто зростають ризики виникнення цих захворювань в людей саме після сорока років.

Національний скринінг здоров’я 40+ створений для того, щоб якомога більше людей перевірили своє здоров’я та вчасно виявили можливі ризики. На його реалізацію держава у 2026 році виділила 10 млрд грн.

Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи01.11.25, 15:47 • 16011 переглядiв

Що входитиме до скринінгу?

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження — наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби — призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму "Доступні ліки" безоплатно чи з частковою доплатою.

Як взяти участь?

У відомстві зазначають, що кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія — на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти — 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження Скринінгу здоров'я 40+.

Хочете попіклуватись про здоров’я і пройти обстеження, але не користуєтесь Дією? Тоді для вас алгоритм участі в скринінгу здоров’я 40+ дещо інший.

Достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там вам допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко16.09.25, 21:20 • 4262 перегляди

Де можна пройти скринінг?

У будь-якому зручному медзакладі — державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання. Головне, щоб заклад відповідав вимогам НСЗУ та МОЗ. Незабаром ці вимоги будуть оприлюднені. Далі буде сформовано та опубліковано офіційний перелік медзакладів, що можуть надавати послугу.

У МОЗ зазначили, нині понад 1,3 млн українців уже мають цукровий діабет, і ще стільки ж — навіть не знають про свій діагноз. Хвороби системи кровообігу в 2025 році залишаються причиною кожного п’ятого випадку встановлення інвалідності. Скринінг — це простий і безпечний спосіб вчасно виявити ризики хвороб, що можуть розвиватися безсимптомно й проявитися лише у вигляді ускладнень.

Антоніна Туманова

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Міністерство охорони здоров'я України
Державний бюджет
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Аптека
Дія (сервіс)
Україна