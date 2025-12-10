"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись

Уряд затвердив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+". Вона запрацює вже з 1 січня та дозволить українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням. У МОЗ роз'яснили про які хвороби йдеться, а також - що входитиме до скринінгу, передає УНН.

У МОЗ зазначають, що серцево-судинні захворювання та цукровий діабет — це хвороби, що чи не найбільше впливають на погіршення якості життя українців. А велика війна "б’є" по нашому ментальному здоров’ю так сильно, як ніколи раніше. Надто зростають ризики виникнення цих захворювань в людей саме після сорока років.

Національний скринінг здоров’я 40+ створений для того, щоб якомога більше людей перевірили своє здоров’я та вчасно виявили можливі ризики. На його реалізацію держава у 2026 році виділила 10 млрд грн.

Що входитиме до скринінгу?

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження — наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби — призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму "Доступні ліки" безоплатно чи з частковою доплатою.

Як взяти участь?

У відомстві зазначають, що кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія — на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти — 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження Скринінгу здоров'я 40+.

Хочете попіклуватись про здоров’я і пройти обстеження, але не користуєтесь Дією? Тоді для вас алгоритм участі в скринінгу здоров’я 40+ дещо інший.

Достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там вам допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

Де можна пройти скринінг?

У будь-якому зручному медзакладі — державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання. Головне, щоб заклад відповідав вимогам НСЗУ та МОЗ. Незабаром ці вимоги будуть оприлюднені. Далі буде сформовано та опубліковано офіційний перелік медзакладів, що можуть надавати послугу.

У МОЗ зазначили, нині понад 1,3 млн українців уже мають цукровий діабет, і ще стільки ж — навіть не знають про свій діагноз. Хвороби системи кровообігу в 2025 році залишаються причиною кожного п’ятого випадку встановлення інвалідності. Скринінг — це простий і безпечний спосіб вчасно виявити ризики хвороб, що можуть розвиватися безсимптомно й проявитися лише у вигляді ускладнень.