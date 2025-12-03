$42.330.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У МОЗ пояснили причини дефіциту в Україні вакцин від грипу

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Дефіцит вакцин від грипу на початку епідсезону 2025-2026 років пов'язаний з переходом світу на тривалентні вакцини. В Україну надійшло 236 667 доз вакцин проти грипу, але їх кількість на приватному ринку була меншою, ніж зазвичай.

У МОЗ пояснили причини дефіциту в Україні вакцин від грипу

Брак вакцин від грипу на початку епідсезону 25-26 року пояснюється, зокрема, тим, що з наступного року світ переходить на новий тип вакцин. Про це повідомив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ України Олександр Заіка, передає кореспондент УНН. 

Деталі

Заіка нагадав, що вакцини від грипу не віднесені до календаря обов’язкових щеплень, а тому не закуповуються за державний кошт.

Кількість вакцин, які потрапляють в Україну, контролюються приватним ринком. Я б не говорив так, що вакцин не було зовсім - я б говорив, що їх було на приватному ринку менше аніж зазвичай. І те, що ми знаємо від виробників і постачальників вакцин, чому так сталося - через те, що з наступних епідсезонів весь світ буде переходити на тривалентні вакцини, а до цього ми використовували чотиривалентні, і у зв’язку з обмеженим виробництвом – це перша причина і основна - була і зменшена кількість довиробництва, бо всі фокусуються вже на наступний епідсезон і постачанні нових вакцин, з оновленим штамом

- пояснив чиновник МОЗ.

Заіка також зауважив, що українці не надто охоче роблять щеплення від грипу, а кількість доз, які завозяться формується виходячи з попиту.

І також те, що саме приватний ринок регулює допостачання вакцин саме від того, як вони споживаються - ми знаємо, що традиційно українці неохоче щеплюються від грипу. Це дуже прикро - відсотки повинні бути вищими. І від цього саме приватний ринок регулює кількість вакцин до постачання

- додав він.

Додамо

За даними Держлікслужби, станом на кінець вересня 2025 року в Україні загалом пройшли державний контроль і були допущені до використання 236 667 доз вакцин проти грипу:

  • GC Flu Quadrivalent (Корея, виробник GC Biopharma Corp.) – 136 000 доз;
    • Vaxigrip Tetra (Франція, виробник Sanofi Pasteur) – 100 667 доз.

      Водночас станом на кінець листопада-початок грудня вакцин проти грипу вже немає. Приватні клініки записують охочих зробити щеплення у лист-очікування на грудень, одна чіткої дати, коли може з’явитися вакцина не називають.

      Лілія Подоляк

      СуспільствоЗдоров'я
