09:21 • 508 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Минздраве объяснили причины дефицита в Украине вакцин от гриппа

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Дефицит вакцин от гриппа в начале эпидсезона 2025-2026 годов связан с переходом мира на трехвалентные вакцины. В Украину поступило 236 667 доз вакцин против гриппа, но их количество на частном рынке было меньше, чем обычно.

В Минздраве объяснили причины дефицита в Украине вакцин от гриппа

Нехватка вакцин от гриппа в начале эпидсезона 25-26 года объясняется, в частности, тем, что со следующего года мир переходит на новый тип вакцин. Об этом сообщил начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Минздрава Украины Александр Заика, передает корреспондент УНН. 

Детали

Заика напомнил, что вакцины от гриппа не отнесены к календарю обязательных прививок, а потому не закупаются за государственный счет.

Количество вакцин, попадающих в Украину, контролируется частным рынком. Я бы не говорил так, что вакцин не было совсем - я бы говорил, что их было на частном рынке меньше, чем обычно. И то, что мы знаем от производителей и поставщиков вакцин, почему так произошло - потому что со следующих эпидсезонов весь мир будет переходить на трехвалентные вакцины, а до этого мы использовали четырехвалентные, и в связи с ограниченным производством – это первая причина и основная - было и уменьшено количество допроизводства, потому что все фокусируются уже на следующий эпидсезон и поставке новых вакцин, с обновленным штаммом

- пояснил чиновник Минздрава.

Заика также отметил, что украинцы не слишком охотно делают прививки от гриппа, а количество завозимых доз формируется исходя из спроса.

И также то, что именно частный рынок регулирует допоставку вакцин именно от того, как они потребляются - мы знаем, что традиционно украинцы неохотно прививаются от гриппа. Это очень прискорбно - проценты должны быть выше. И от этого именно частный рынок регулирует количество вакцин к поставке

- добавил он.

Добавим

По данным Гослекслужбы, по состоянию на конец сентября 2025 года в Украине в общей сложности прошли государственный контроль и были допущены к использованию 236 667 доз вакцин против гриппа:

  • GC Flu Quadrivalent (Корея, производитель GC Biopharma Corp.) – 136 000 доз;
    • Vaxigrip Tetra (Франция, производитель Sanofi Pasteur) – 100 667 доз.

      В то же время по состоянию на конец ноября-начало декабря вакцин против гриппа уже нет. Частные клиники записывают желающих сделать прививку в лист ожидания на декабрь, однако четкой даты, когда может появиться вакцина, не называют.

      Лилия Подоляк

