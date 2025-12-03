В Минздраве объяснили причины дефицита в Украине вакцин от гриппа

Нехватка вакцин от гриппа в начале эпидсезона 25-26 года объясняется, в частности, тем, что со следующего года мир переходит на новый тип вакцин. Об этом сообщил начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Минздрава Украины Александр Заика, передает корреспондент УНН.

Детали

Заика напомнил, что вакцины от гриппа не отнесены к календарю обязательных прививок, а потому не закупаются за государственный счет.

Количество вакцин, попадающих в Украину, контролируется частным рынком. Я бы не говорил так, что вакцин не было совсем - я бы говорил, что их было на частном рынке меньше, чем обычно. И то, что мы знаем от производителей и поставщиков вакцин, почему так произошло - потому что со следующих эпидсезонов весь мир будет переходить на трехвалентные вакцины, а до этого мы использовали четырехвалентные, и в связи с ограниченным производством – это первая причина и основная - было и уменьшено количество допроизводства, потому что все фокусируются уже на следующий эпидсезон и поставке новых вакцин, с обновленным штаммом - пояснил чиновник Минздрава.

Заика также отметил, что украинцы не слишком охотно делают прививки от гриппа, а количество завозимых доз формируется исходя из спроса.

И также то, что именно частный рынок регулирует допоставку вакцин именно от того, как они потребляются - мы знаем, что традиционно украинцы неохотно прививаются от гриппа. Это очень прискорбно - проценты должны быть выше. И от этого именно частный рынок регулирует количество вакцин к поставке - добавил он.

Добавим

По данным Гослекслужбы, по состоянию на конец сентября 2025 года в Украине в общей сложности прошли государственный контроль и были допущены к использованию 236 667 доз вакцин против гриппа:

GC Flu Quadrivalent (Корея, производитель GC Biopharma Corp.) – 136 000 доз;

Vaxigrip Tetra (Франция, производитель Sanofi Pasteur) – 100 667 доз.

В то же время по состоянию на конец ноября-начало декабря вакцин против гриппа уже нет. Частные клиники записывают желающих сделать прививку в лист ожидания на декабрь, однако четкой даты, когда может появиться вакцина, не называют.

