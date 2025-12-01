Календарь профилактических прививок в Украине изменится: ВПЧ, обновленные возрастные схемы и комбинированные вакцины

С 1 января 2026 года в Украине обновится Календарь профилактических прививок, охватив 11 инфекционных заболеваний, включая ВПЧ для девочек 12-13 лет. Изменения коснутся схем вакцинации против гепатита В, кори, паротита, краснухи, БЦЖ и полного перехода на инактивированную полиомиелитную вакцину.