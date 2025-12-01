Календарь профилактических прививок в Украине изменится: ВПЧ, обновленные возрастные схемы и комбинированные вакцины
Киев • УНН
С 1 января 2026 года в Украине обновится Календарь профилактических прививок, охватив 11 инфекционных заболеваний, включая ВПЧ для девочек 12-13 лет. Изменения коснутся схем вакцинации против гепатита В, кори, паротита, краснухи, БЦЖ и полного перехода на инактивированную полиомиелитную вакцину.
Обновленный Календарь профилактических прививок с 1 января 2026 года будет включать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция и вирус папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.
Какие изменения ожидаются в календаре?
Главное изменение касается введения однократной бесплатной вакцинации против ВПЧ (вируса папилломы человека) для девочек в возрасте 12-13 лет. Для этого уже закуплена самая современная 9-валентная вакцина.
Также предусмотрено изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В: прививки будут проводить в 2–4–6–18 месяцев. Такая схема позволит использовать современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС+Hib+ВГВ), что в результате уменьшит количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение. Сейчас вакцинацию против вирусного гепатита В проводят отдельно по схеме: в 1-й день, а затем в 2 и 6 месяцев.
В схеме прививок от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) также предусмотрены изменения по возрасту. Прививки будут делать в 1 и 4 года — вместо 1 и 6 лет, как сейчас. Это обеспечит защиту детей в более раннем возрасте, предотвратит тяжелое течение заболевания и развитие осложнений.
Что касается прививки БЦЖ — против туберкулеза — в 2026 году будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3–5 сутки жизни. Также детям до 9 месяцев БЦЖ проводится без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона в случае отсутствия известного контакта с человеком, болеющим туберкулезом.
Еще одним важным шагом с 1 января 2026 года станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ).
Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Семейные врачи помогут адаптировать индивидуальные планы вакцинации с учетом изменений. Следите за обновлением информации на официальных ресурсах Минздрава. Берегите себя и свое здоровье.
