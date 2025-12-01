$42.270.07
Эксклюзив
07:43 • 2338 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 2920 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 11924 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 30688 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 43964 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 39269 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 40529 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 37962 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36239 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42843 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Популярные новости
Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»30 ноября, 22:55
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto30 ноября, 23:58
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ02:45
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times03:12
Календарь профилактических прививок в Украине изменится: ВПЧ, обновленные возрастные схемы и комбинированные вакцины

Киев • УНН

 • 180 просмотра

С 1 января 2026 года в Украине обновится Календарь профилактических прививок, охватив 11 инфекционных заболеваний, включая ВПЧ для девочек 12-13 лет. Изменения коснутся схем вакцинации против гепатита В, кори, паротита, краснухи, БЦЖ и полного перехода на инактивированную полиомиелитную вакцину.

Календарь профилактических прививок в Украине изменится: ВПЧ, обновленные возрастные схемы и комбинированные вакцины

Обновленный Календарь профилактических прививок с 1 января 2026 года будет включать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция и вирус папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

Какие изменения ожидаются в календаре?

Главное изменение касается введения однократной бесплатной вакцинации против ВПЧ (вируса папилломы человека) для девочек в возрасте 12-13 лет. Для этого уже закуплена самая современная 9-валентная вакцина.

Также предусмотрено изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В: прививки будут проводить в 2–4–6–18 месяцев. Такая схема позволит использовать современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС+Hib+ВГВ), что в результате уменьшит количество инъекций для ребенка и количество визитов в медучреждение. Сейчас вакцинацию против вирусного гепатита В проводят отдельно по схеме: в 1-й день, а затем в 2 и 6 месяцев.

В схеме прививок от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) также предусмотрены изменения по возрасту. Прививки будут делать в 1 и 4 года — вместо 1 и 6 лет, как сейчас. Это обеспечит защиту детей в более раннем возрасте, предотвратит тяжелое течение заболевания и развитие осложнений.

Что касается прививки БЦЖ — против туберкулеза — в 2026 году будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3–5 сутки жизни. Также детям до 9 месяцев БЦЖ проводится без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона в случае отсутствия известного контакта с человеком, болеющим туберкулезом.

Бесплатная вакцинация от ВПЧ-2026: заключен договор о закупке вакцины08.07.25, 15:34 • 1551 просмотр

Еще одним важным шагом с 1 января 2026 года станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ).

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Семейные врачи помогут адаптировать индивидуальные планы вакцинации с учетом изменений. Следите за обновлением информации на официальных ресурсах Минздрава. Берегите себя и свое здоровье.

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ24.11.25, 10:42 • 3207 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Кабинет Министров Украины
Украина