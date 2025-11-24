Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ

Новое исследование показывает, что вакцинация против распространенного вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки, является высокоэффективной, предоставляя необходимые данные медицинским работникам в борьбе с дезинформацией о прививках, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость раком шейки матки примерно на 80% у людей, вакцинированных в возрасте 16 лет или младше", согласно результатам, опубликованным в понедельник в двух обзорах Кокрановской сети, которые объединяют данные многочисленных исследований и считаются золотым стандартом исследований.

Защита остается значительной при более позднем введении вакцины, хотя снижение риска рака ниже, согласно исследованию.

Новые данные появились на фоне снижения уровня вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Это особенно заметно с 2020 года, когда в социальных сетях распространяется дезинформация, считает Джо Моррисон, консультант по гинекологической онкологии в Somerset NHS Foundation Trust и старший автор обзоров.

"Феномен дезинформации, приводящий к снижению уровня вакцинации, наблюдается во всем мире, и в других странах наблюдались опасения по поводу вакцинации, которые оказали серьезное влияние на охват вакцинацией", - сказала она.

В ходе исследований не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих утверждения, распространяемые в интернете, о том, что вакцина против ВПЧ вызывает побочные эффекты, включая бесплодие, миалгический энцефаломиелит (также известный как синдром хронической усталости) или преждевременное угасание функции яичников.

Рак шейки матки - четвертый по распространенности вид рака у женщин в мире.

Несмотря на эффективность вакцины, охват ею сильно отличается. В 2022 году охват девочек хотя бы одной дозой вакцины против ВПЧ во всем мире составил 21%.

Хотя рак шейки матки поражает преимущественно женщин с шейкой матки, ВПЧ также может вызывать инфекции и сопутствующие заболевания у мужчин и мальчиков, включая генитальные бородавки и некоторые виды рака головы, шеи и анального канала.

Поскольку вакцина предотвращает инфекцию, а не лечит ее, она наиболее эффективна при введении до начала половой жизни, как правило, в раннем подростковом возрасте.

