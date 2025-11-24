Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 15703 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 15438 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 16928 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 23300 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 30186 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31979 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35867 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26867 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22867 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20052 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.8м/с
73%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 17994 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 16011 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 18414 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 7730 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 22072 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 15687 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 50252 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 127948 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 90662 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 95166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 2896 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 3664 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 35340 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 46014 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 47849 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сериал
Тесла Модель Y

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Новое исследование подтверждает высокую эффективность вакцинации против ВПЧ, снижая риск рака шейки матки на 80% у вакцинированных до 16 лет. Это исследование опровергает дезинформацию о побочных эффектах вакцины, распространяемую в интернете.

Новое исследование подтвердило эффективность вакцинации от ВПЧ

Новое исследование показывает, что вакцинация против распространенного вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки, является высокоэффективной, предоставляя необходимые данные медицинским работникам в борьбе с дезинформацией о прививках, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость раком шейки матки примерно на 80% у людей, вакцинированных в возрасте 16 лет или младше", согласно результатам, опубликованным в понедельник в двух обзорах Кокрановской сети, которые объединяют данные многочисленных исследований и считаются золотым стандартом исследований.

Защита остается значительной при более позднем введении вакцины, хотя снижение риска рака ниже, согласно исследованию.

Новые данные появились на фоне снижения уровня вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Это особенно заметно с 2020 года, когда в социальных сетях распространяется дезинформация, считает Джо Моррисон, консультант по гинекологической онкологии в Somerset NHS Foundation Trust и старший автор обзоров.

"Феномен дезинформации, приводящий к снижению уровня вакцинации, наблюдается во всем мире, и в других странах наблюдались опасения по поводу вакцинации, которые оказали серьезное влияние на охват вакцинацией", - сказала она.

В ходе исследований не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих утверждения, распространяемые в интернете, о том, что вакцина против ВПЧ вызывает побочные эффекты, включая бесплодие, миалгический энцефаломиелит (также известный как синдром хронической усталости) или преждевременное угасание функции яичников.

Рак шейки матки - четвертый по распространенности вид рака у женщин в мире.

Несмотря на эффективность вакцины, охват ею сильно отличается. В 2022 году охват девочек хотя бы одной дозой вакцины против ВПЧ во всем мире составил 21%.

Хотя рак шейки матки поражает преимущественно женщин с шейкой матки, ВПЧ также может вызывать инфекции и сопутствующие заболевания у мужчин и мальчиков, включая генитальные бородавки и некоторые виды рака головы, шеи и анального канала.

Поскольку вакцина предотвращает инфекцию, а не лечит ее, она наиболее эффективна при введении до начала половой жизни, как правило, в раннем подростковом возрасте.

Бесплатная вакцинация от ВПЧ-2026: заключен договор о закупке вакцины08.07.25, 15:34 • 1541 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Социальная сеть
Карцинома
Bloomberg L.P.