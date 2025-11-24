Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ
Київ • УНН
Нове дослідження підтверджує високу ефективність вакцинації проти ВПЛ, знижуючи ризик раку шийки матки на 80% у вакцинованих до 16 років. Це дослідження спростовує дезінформацію про побічні ефекти вакцини, які поширюються в інтернеті.
Нове дослідження показує, що вакцинація проти поширеного вірусу папіломи людини (ВПЛ), що викликає рак шийки матки, є високоефективною, надаючи необхідні дані медичним працівникам у боротьбі з дезінформацією про щеплення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
"Вакцинація проти ВПЛ знижує захворюваність на рак шийки матки приблизно на 80% у людей, вакцинованих у віці 16 років або молодше", згідно з результатами, опублікованими у понеділок у двох оглядах Кокранівської мережі, які об'єднують дані численних досліджень та вважаються золотим стандартом досліджень.
Захист залишається значним при пізнішому введенні вакцини, хоча зниження ризику раку нижче, згідно з дослідженням.
Нові дані з'явилися на тлі зниження рівня вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Це особливо помітно з 2020 року, коли в соціальних мережах поширюється дезінформація, вважає Джо Моррісон, консультант з гінекологічної онкології у Somerset NHS Foundation Trust та старший автор оглядів.
"Феномен дезінформації, що призводить до зниження рівня вакцинації, спостерігається в усьому світі, і в інших країнах спостерігалися побоювання з приводу вакцинації, які справили серйозний вплив на охоплення вакцинацією", - сказала вона.
Під час досліджень не було виявлено жодних доказів, що підтверджують твердження, що поширюються в інтернеті, про те, що вакцина проти ВПЛ викликає побічні ефекти, включаючи безпліддя, міалгічний енцефаломієліт (також відомий як синдром хронічної втоми) або передчасне згасання функції яєчників.
Рак шийки матки - четвертий за поширеністю вид раку у жінок у світі.
Попри ефективність вакцини, охоплення нею сильно відрізняється. У 2022 році охоплення дівчаток хоча б однією дозою вакцини проти ВПЛ у всьому світі становило 21%.
Хоча рак шийки матки вражає переважно жінок з шийкою матки, ВПЛ також може викликати інфекції та супутні захворювання у чоловіків та хлопчиків, включаючи генітальні бородавки та деякі види раку голови, шиї та анального каналу.
Оскільки вакцина запобігає інфекції, а не лікує її, вона найефективніша при введенні до початку статевого життя, як правило, у ранньому підлітковому віці.
