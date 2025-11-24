Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ

$42.270.11
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 16062 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 15655 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 17133 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 23467 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 30270 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 32048 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 35896 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26877 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22877 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 18204 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo24 листопада, 01:04 • 16217 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto24 листопада, 02:09 • 18623 перегляди
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 8124 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 22281 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 16074 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 50422 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 128120 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 90829 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 95330 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Велика Британія
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 3036 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 3790 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 35409 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 46080 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 47912 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дипломатка
Серіали

Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Нове дослідження підтверджує високу ефективність вакцинації проти ВПЛ, знижуючи ризик раку шийки матки на 80% у вакцинованих до 16 років. Це дослідження спростовує дезінформацію про побічні ефекти вакцини, які поширюються в інтернеті.

Нове дослідження підтвердило ефективність вакцинації від ВПЛ

Нове дослідження показує, що вакцинація проти поширеного вірусу папіломи людини (ВПЛ), що викликає рак шийки матки, є високоефективною, надаючи необхідні дані медичним працівникам у боротьбі з дезінформацією про щеплення, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Вакцинація проти ВПЛ знижує захворюваність на рак шийки матки приблизно на 80% у людей, вакцинованих у віці 16 років або молодше", згідно з результатами, опублікованими у понеділок у двох оглядах Кокранівської мережі, які об'єднують дані численних досліджень та вважаються золотим стандартом досліджень.

Захист залишається значним при пізнішому введенні вакцини, хоча зниження ризику раку нижче, згідно з дослідженням.

Нові дані з'явилися на тлі зниження рівня вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Це особливо помітно з 2020 року, коли в соціальних мережах поширюється дезінформація, вважає Джо Моррісон, консультант з гінекологічної онкології у Somerset NHS Foundation Trust та старший автор оглядів.

"Феномен дезінформації, що призводить до зниження рівня вакцинації, спостерігається в усьому світі, і в інших країнах спостерігалися побоювання з приводу вакцинації, які справили серйозний вплив на охоплення вакцинацією", - сказала вона.

Під час досліджень не було виявлено жодних доказів, що підтверджують твердження, що поширюються в інтернеті, про те, що вакцина проти ВПЛ викликає побічні ефекти, включаючи безпліддя, міалгічний енцефаломієліт (також відомий як синдром хронічної втоми) або передчасне згасання функції яєчників.

Рак шийки матки - четвертий за поширеністю вид раку у жінок у світі. 

Попри ефективність вакцини, охоплення нею сильно відрізняється. У 2022 році охоплення дівчаток хоча б однією дозою вакцини проти ВПЛ у всьому світі становило 21%. 

Хоча рак шийки матки вражає переважно жінок з шийкою матки, ВПЛ також може викликати інфекції та супутні захворювання у чоловіків та хлопчиків, включаючи генітальні бородавки та деякі види раку голови, шиї та анального каналу.

Оскільки вакцина запобігає інфекції, а не лікує її, вона найефективніша при введенні до початку статевого життя, як правило, у ранньому підлітковому віці.

Безплатна вакцинація від ВПЛ-2026: укладено договір про закупівлю вакцини08.07.25, 15:34 • 1541 перегляд

Юлія Шрамко

Соціальна мережа
Карцинома
Bloomberg