В Киеве за неделю зафиксировали более 10 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ

$42.190.08
49.470.05
ukenru
12:05 • 2184 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 7192 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 11686 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 14024 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 16455 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 16681 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 17775 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24148 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32793 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28771 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 22913 просмотра
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15 декабря, 04:27 • 6422 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 17480 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 23316 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 8522 просмотра
публикации
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 4296 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 69856 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 86144 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 72048 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 81326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Днепропетровская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 18477 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 35926 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 37461 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 41991 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 76674 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Шахед-136
The Washington Post

В Киеве за неделю зафиксировали более 10 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ

Киев • УНН

 • 100 просмотра

За неделю в Киеве зарегистрировано 10 238 новых случаев гриппа и ОРВИ, включая COVID-19, что на 4,7% больше, чем на прошлой неделе. Госпитализировано 160 больных гриппом и ОРВИ, а также 25 человек с COVID-19.

В Киеве за неделю зафиксировали более 10 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ

В столице за неделю зарегистрировано 10 238 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава". Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, пишет УНН.

Показатель заболеваемости составил 346,8, что на 36,8% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 4,7% – за счет детского и взрослого населения

- говорится в сообщении.

В частности, заболели 6 312 детей (61,7% от всех заболевших) и 3 926 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3 803 случая. COVID-19 заболели 42 человека, в том числе 10 детей до 17 лет.

В медицинские учреждения госпитализировали 160 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 116 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 25 человек, среди них – 1 ребенок.

В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились 2 взрослых больных COVID-19.

За неделю не зарегистрировано летальных случаев от осложнений COVID-19.

Напомним

В Украине после месячного дефицита вакцина против гриппа снова появилась в частных клиниках и аптеках. Доступны вакцины "Ваксигрипп Тетра" и "Джиси Флю", объемы поставок которых были меньше, чем обычно.

Ольга Розгон

КиевЗдоровье
Министерство здравоохранения Украины
Киевская городская государственная администрация
Киев