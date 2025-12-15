В Киеве за неделю зафиксировали более 10 тыс. новых случаев гриппа и ОРВИ

В столице за неделю зарегистрировано 10 238 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава". Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, пишет УНН.

Показатель заболеваемости составил 346,8, что на 36,8% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 4,7% – за счет детского и взрослого населения - говорится в сообщении.

В частности, заболели 6 312 детей (61,7% от всех заболевших) и 3 926 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 3 803 случая. COVID-19 заболели 42 человека, в том числе 10 детей до 17 лет.

В медицинские учреждения госпитализировали 160 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 116 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 25 человек, среди них – 1 ребенок.

В течение недели в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились 2 взрослых больных COVID-19.

За неделю не зарегистрировано летальных случаев от осложнений COVID-19.

Напомним

В Украине после месячного дефицита вакцина против гриппа снова появилась в частных клиниках и аптеках. Доступны вакцины "Ваксигрипп Тетра" и "Джиси Флю", объемы поставок которых были меньше, чем обычно.