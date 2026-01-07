$42.560.14
Зеленский сегодня на Кипре: что в повестке дня

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Кипре, где состоится церемония начала председательства страны в Совете ЕС. Он проведет встречи с президентом Евросовета, президентом Еврокомиссии и президентом Республики Кипр.

Зеленский сегодня на Кипре: что в повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на Кипре, который принимает председательство в Совете ЕС, пишет УНН со ссылкой на Philenews.

Подробности

В присутствии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошты, лидеров и представителей правительств, а также представителей других организаций, церемония начала председательства Кипра состоится в среду днем на центральной сцене Кипрской театральной организации, пишет издание.

Помимо глав Еврокомиссии и Евросовета, в сегодняшней церемонии, как сообщается, среди прочих примут участие Президент Украины Владимир Зеленский, президент Молдовы Майя Санду, президент Ирака Абдул Латиф Рашид, президент Ливана генерал Джозеф Аун, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохамед Аль-Будайви.

Согласно тому, что вчера объявил представитель кипрского правительства Константинос Летимбиотис, президент Республики Никос Христодулидис проведет совместную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также состоится двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, "тогда как европейская поддержка Украины остается крайне важной, с акцентом на усилия по установлению мира, поддержанию международной легитимности и защите основных принципов, составляющих европейскую конструкцию", пишет издание.

В заявлениях, сделанных вчера в Пафосе, президент Христодулидис упомянул об официальной церемонии открытия, назвав ее "моментом гордости" для Кипра. Относительно вступления в председательство он сказал, что вызовов много, и выразил абсолютную уверенность, что "как председательство Кипра мы выполним это институциональное обязательство перед Европейским Союзом".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Майя Санду
Ирак
Ливан
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Молдова
Кипр