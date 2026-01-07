Зеленський сьогодні на Кіпрі: що у порядку денному

$42.560.14
6 січня, 19:00 • 17518 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 35697 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 116482 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 184919 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 72419 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 85008 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 65458 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85646 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166696 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65114 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166673 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 108898 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto

Ексклюзив

5 січня, 09:07 • 165606 перегляди
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 165606 перегляди
Зеленський сьогодні на Кіпрі: що у порядку денному

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Кіпрі, де відбудеться церемонія початку головування країни в Раді ЄС. Він проведе зустрічі з президентом Євроради, президентом Єврокомісії та президентом Республіки Кіпр.

Зеленський сьогодні на Кіпрі: що у порядку денному

Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Кіпрі, який переймає головування у Раді ЄС, пише УНН з посиланням на Philenews.

Деталі

У присутності президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошти, лідерів та представників урядів, а також представників інших організацій, церемонія початку головування Кіпру відбудеться у середу вдень на центральній сцені Кіпрської театральної організації, пише видання.

Окрім голів Єврокомісії та Євроради, у сьогоднішній церемонії, як повідомляється, серед інших візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, президент Молдови Мая Санду, президент Іраку Абдул Латіф Рашид, президент Лівану генерал Джозеф Аун, генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт та генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Мохамед Аль-Будайві.

Згідно з тим, що вчора оголосив речник кіпрського уряду Константінос Летимбіотіс, президент Республіки Нікос Христодулідес проведе спільну зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також відбудеться двостороння зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, "тоді як європейська підтримка України залишається вкрай важливою, з акцентом на зусилля щодо встановлення миру, підтримки міжнародної легітимності та захисту основних принципів, що становлять європейську конструкцію", пише видання.

У заявах, зроблених учора в Пафосі, президент Христодулідіс згадав про офіційну церемонію відкриття, назвавши її "моментом гордості" для Кіпру. Щодо вступу у головування, він сказав, що викликів багато, і висловив абсолютну впевненість, що "як головування Кіпру ми виконаємо це інституційне зобов'язання перед Європейським Союзом".

Зеленський обговорив пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС з його президентом01.01.26, 18:44 • 5589 переглядiв

Юлія Шрамко

