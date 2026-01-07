Зеленський сьогодні на Кіпрі: що у порядку денному

Президент України Володимир Зеленський сьогодні на Кіпрі, який переймає головування у Раді ЄС, пише УНН з посиланням на Philenews.

Деталі

У присутності президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошти, лідерів та представників урядів, а також представників інших організацій, церемонія початку головування Кіпру відбудеться у середу вдень на центральній сцені Кіпрської театральної організації, пише видання.

Окрім голів Єврокомісії та Євроради, у сьогоднішній церемонії, як повідомляється, серед інших візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, президент Молдови Мая Санду, президент Іраку Абдул Латіф Рашид, президент Лівану генерал Джозеф Аун, генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт та генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Мохамед Аль-Будайві.

Згідно з тим, що вчора оголосив речник кіпрського уряду Константінос Летимбіотіс, президент Республіки Нікос Христодулідес проведе спільну зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також відбудеться двостороння зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, "тоді як європейська підтримка України залишається вкрай важливою, з акцентом на зусилля щодо встановлення миру, підтримки міжнародної легітимності та захисту основних принципів, що становлять європейську конструкцію", пише видання.

У заявах, зроблених учора в Пафосі, президент Христодулідіс згадав про офіційну церемонію відкриття, назвавши її "моментом гордості" для Кіпру. Щодо вступу у головування, він сказав, що викликів багато, і висловив абсолютну впевненість, що "як головування Кіпру ми виконаємо це інституційне зобов'язання перед Європейським Союзом".

